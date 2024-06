* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent plus que prévu

* Nvidia chute, redevient la troisième entreprise la plus précieuse

* Nio chute après avoir enregistré une perte nette au premier trimestre

* Lululemon en hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles grâce à la demande chinoise

* Les indices : Dow en hausse de 0,08%, S&P en baisse de 0,11%, Nasdaq en baisse de 0,14%.

NEW YORK, 6 juin (Reuters) -

Le S&P 500 et le Nasdaq composite ont reculé jeudi à la veille de la publication d'un rapport clé sur le marché de l'emploi, s'éloignant des records atteints lors de la séance précédente. Le Dow Jones a légèrement progressé.

Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq ont augmenté en début de séance et ont atteint de nouveaux records intrajournaliers, mais ils ont ensuite reculé en raison de la baisse des valeurs technologiques. Nvidia a perdu 2 % et est redevenue la troisième entreprise la plus précieuse au monde, le lendemain du jour où elle a dépassé Apple pour prendre la deuxième place. Six des onze secteurs de l'indice S&P 500 étaient en baisse, avec en tête les services publics et l'industrie.

Les investisseurs surveilleront vendredi le rapport crucial sur les emplois non agricoles aux États-Unis. Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations de chômage est la dernière donnée indiquant une détente du marché du travail, ce qui pourrait permettre à la Fed de commencer à réduire ses taux d'intérêt. La Banque centrale européenne a procédé à sa première baisse de taux d'intérêt depuis 2019.

"C'est un peu une pause avant les chiffres non agricoles", a déclaré Bill Strazzullo, stratège en chef du marché chez Bell Curve Trading à Boston. "Ce n'est pas inhabituel. Nous avons eu une grosse journée hier et aujourd'hui les gens prennent leurs positions là où ils le souhaitent avant les chiffres de l'emploi", a-t-il ajouté.

Les gains de Nvidia et d'autres acteurs liés à l'IA ont largement contribué à la hausse de Wall Street cette année, le fabricant de puces représentant environ un tiers des gains de plus de 12 % du S&P 500 depuis le début de l'année.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 68 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en septembre et ont prévu environ deux réductions cette année, d'après les données de LSEG. Les prévisionnistes interrogés par Reuters s'attendent également à deux réductions.

"Nous sommes dans un vide d'informations entre aujourd'hui et demain", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital à New York. "Mais dans l'ensemble, nous sommes entrés dans une politique mondiale et coordonnée d'assouplissement des banques centrales dans les pays occidentaux, à l'exclusion du Japon, qui va resserrer sa politique", a-t-il ajouté.

A 14h46, le Dow Jones Industrial Average a gagné 30,14 points, soit 0,08%, à 38 837,47, le S&P 500 a perdu 5,98 points, soit 0,11%, à 5 348,05 et le Nasdaq Composite a perdu 24,92 points, soit 0,14%, à 17 162,98.

Les actions de GameStop ont bondi de plus de 30 % après que l'influenceur boursier en ligne connu sous le nom de "Roaring Kitty" a publié sur YouTube qu'il organiserait une émission en direct vendredi.

Lululemon Athletica a augmenté de 4,8 % après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de revenus du premier trimestre mercredi.

Les actions cotées en bourse de NIO ont chuté de 6,4 % après que le fabricant chinois de véhicules électriques a affiché une perte nette trimestrielle.

Five Below a chuté de 11,4 % après que l'exploitant de magasins à prix réduits a revu à la baisse ses prévisions de ventes nettes annuelles.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,17 contre 1 sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 1 615 titres ont augmenté et 2 523 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,56 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux plus hauts et 88 nouveaux plus bas.