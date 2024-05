Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé vendredi, en passe de rompre leur série de cinq semaines de hausse, alors que les investisseurs digèrent un rapport sur l'inflation et évaluent la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

Le secteur technologique a été en tête des baisses parmi les secteurs du S&P 500, avec une chute de 1,6 %, suivi par le secteur de la consommation discrétionnaire, qui a baissé de 1 %.

L'indice des semi-conducteurs a baissé de 2,6 %, tandis que les actions de Dell ont chuté de 18 % après avoir prévu un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations du marché et signalé que les coûts plus élevés pour construire des serveurs qui répondent aux charges de travail lourdes de l'intelligence artificielle réduiraient ses marges annuelles.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis a augmenté de 0,3 % le mois dernier, selon le Bureau d'analyse économique du département du commerce, ce qui correspond à la hausse non révisée du mois de mars.

Les dépenses de consommation ont ralenti plus que prévu, ajoute le rapport.

"Les gens se sont réjouis du fait que le rapport n'était pas très surprenant, mais sous la surface, le consommateur continue de montrer un peu de tension", a déclaré Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO Family Office à Minneapolis.

"C'est ce qui ressort des performances sectorielles du marché. ... Le secteur de la consommation discrétionnaire est en bas de la liste des secteurs les plus performants aujourd'hui".

Les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont augmenté les paris sur les chances à peu près égales que la banque centrale commence à réduire les taux en septembre et ont augmenté les chances d'une deuxième réduction des taux en décembre à peu près à la même probabilité.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 265,19 points, soit 0,70 %, pour atteindre 38 376,67 points. Le S&P 500 a perdu 16,37 points, soit 0,31%, à 5 219,11 et le Nasdaq Composite a chuté de 210,73 points, soit 1,26%, à 16 526,35.

Les valeurs technologiques et les puces, qui ont été à l'origine de la récente reprise de Wall Street, ont reculé cette semaine alors que la hausse des rendements du Trésor a exercé une pression sur les actifs plus risqués.

Parmi les valeurs en hausse, Zscaler a bondi de 7,1 % après que le fournisseur de solutions de sécurité a annoncé des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations.

Gap a bondi de 28,5 % après que le fabricant de vêtements ait relevé ses prévisions de ventes annuelles et que ses résultats du premier trimestre aient dépassé les attentes du marché, ce qui constitue un nouveau signe que sa stratégie de redressement commence à porter ses fruits.

Trump Media & Technology Group a chuté de 5,3 % après qu'un jury new-yorkais a reconnu l'ancien président Donald Trump coupable d'avoir falsifié des documents pour dissimuler un paiement occulte à une star du porno avant les élections de 2016.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,03 contre 1 sur le NYSE et de 1,24 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré huit nouveaux plus hauts et six nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré

4

8

nouveaux plus hauts et 82 nouveaux plus bas.