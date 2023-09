(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

1 septembre (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont renoncé à leurs gains initiaux vendredi, l'élan initial donné par des données indiquant un assouplissement des conditions du marché du travail s'étant estompé, tandis que les actions des sociétés de diffusion en continu ont chuté sur fond de différend tarifaire entre Disney et Charter Communications.

Le rapport du département du travail a montré que le taux de chômage a augmenté à 3,8 % le mois dernier, tandis que la croissance des salaires a ralenti. Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté plus que prévu, bien que les données de juillet aient été révisées à la baisse (157 000 emplois supplémentaires).

Les actions américaines ont été stimulées par le rapport sur les espoirs que les données permettraient à la Réserve fédérale de suspendre son resserrement monétaire.

À 12:03 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 9,12 points, ou 0,03%, à 34 731,03, le S&P 500 était en baisse de 5,04 points, ou 0,11%, à 4 502,62, et le Nasdaq Composite était en baisse de 47,32 points, ou 0,34%, à 13 987,65.

"Le rapport sur l'emploi a été bon pour le marché, mais il n'est pas très bon parce que septembre est un mois difficile (pour les actions) en général", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

Walt Disney et Charter Communications ont perdu respectivement 2,7 % et 3,6 %. Les deux sociétés ont échangé des salves au sujet de leur accord de distribution non résolu, après que plusieurs chaînes, dont ESPN, sont devenues inaccessibles jeudi aux clients du service de câblodistribution Spectrum de Charter.

D'autres sociétés de diffusion en continu telles que Warner Bros Discovery, Paramount Global et Fox Corp ont chuté entre 5,0 % et 10,1 %, entraînant le secteur des services de communication du S&P 500 à la baisse de 0,8 %.

Tesla a également pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq, chutant de 4,3 % après que le fabricant de véhicules électriques a réduit les prix de ses véhicules Model S et Model X aux États-Unis.

La plupart des autres grandes capitalisations boursières ont également baissé, tandis que les rendements du Trésor américain, qui avaient baissé immédiatement après la publication du rapport sur l'emploi, ont légèrement augmenté.

Le rapport sur les emplois non agricoles vient couronner une semaine riche en données et a renforcé les preuves d'un ralentissement de l'économie, renforçant l'espoir que la Fed est sur le point de mettre fin à ses hausses de taux par intermittence.

Les trois principaux indices boursiers américains sont en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires, le Nasdaq, à forte composante technologique, ayant progressé de 3 % depuis le début de la semaine.

Broadcom a chuté de 6,2 %, le fabricant de puces ayant prévu un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le trimestre en cours, tandis que Dell Technologies a bondi de 21,7 % après que le fabricant d'ordinateurs personnels a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année.

Lululemon Athletica a gagné 5,3 % après que le fabricant de vêtements de yoga a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels pour la deuxième fois.

Walgreens Boots Alliance a glissé de 5 % après que la chaîne de pharmacies a annoncé la démission de son PDG Rosalind Brewer.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse, avec un ratio de 1,73 contre 1 sur le NYSE et de 1,82 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 23 nouveaux plus hauts et 17 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 73 nouveaux plus hauts et 59 nouveaux plus bas.