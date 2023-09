(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les prix du pétrole grimpent en raison de l'insuffisance de l'offre et de l'optimisme de l'OPEP.

* Oracle en baisse après des prévisions à la baisse et un chiffre d'affaires raté au premier trimestre

* WestRock bondit suite à la fusion avec Smurfit Kappa

* Les indices : Dow en hausse de 0,06%, S&P en baisse de 0,34%, Nasdaq en baisse de 0,64%.

12 septembre (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté mardi, le bond des cours du pétrole ayant accentué les inquiétudes sur la persistance des pressions sur les prix avant des relevés d'inflation cruciaux cette semaine, tandis qu'Oracle s'est effondré après des prévisions et des résultats décevants.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 1 % mardi, profitant d'un récent rebond et alimentant les inquiétudes quant à la persistance de l'inflation à la suite de données économiques solides, ce qui assombrit les chances de mettre un terme au resserrement de la politique monétaire américaine.

"Les gens sont un peu inquiets de la hausse des prix de l'énergie ces dernières semaines, ce qui crée des inquiétudes pour le mois de novembre", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les données sur les prix à la consommation du mois d'août, prévues pour mercredi, et sur les prix à la production, prévues pour jeudi, afin d'évaluer les perspectives des taux d'intérêt américains avant les conclusions de la politique monétaire de la Réserve fédérale le 20 septembre.

"Si l'inflation continue d'augmenter de la sorte, ce qui est prévu, la Fed pourrait maintenir les taux d'intérêt plus longtemps", a déclaré Michael Matousek, trader en chef chez U.S. Global Investors Inc.

Selon l'outil FedWatch du CME, 93 % des traders pensent que les taux resteront à leur niveau actuel en septembre et près de 56 % pensent qu'il y aura une pause en novembre.

Les investisseurs suivront également la décision politique de la Banque centrale européenne jeudi, qui devrait maintenir ses taux après neuf hausses consécutives.

Dans le sillage du S&P 500, le fournisseur de services dématérialisés Oracle a chuté de 11,3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois mois, après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux objectifs pour le trimestre en cours et avoir manqué de peu les prévisions pour le premier trimestre.

Alors que la hausse des prix du pétrole a alimenté les craintes d'inflation, les actions du secteur de l'énergie ont progressé de 2 %, menant les gains parmi les principaux indices sectoriels du S&P 500.

Les mégacaps Amazon.com, Microsoft et Meta Platforms ont chuté de 1,3 % à 1,6 %, respectivement, également sous la pression d'une hausse des rendements du Trésor américain.

Apple a perdu 1,4 % à la suite d'une information selon laquelle la société chinoise Huawei Technologies a relevé de 20 % l'objectif de livraison de son smartphone de la série Mate 60 pour le second semestre.

Les investisseurs ont également attendu le lancement de la nouvelle gamme iPhone 15 dans un contexte d'incertitude quant à l'accès au marché chinois et d'intensification de la concurrence.

À 11:37 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 21,31 points, soit 0,06%, à 34 685,03, le S&P 500 était en baisse de 15,17 points, soit 0,34%, à 4 472,29, et le Nasdaq Composite était en baisse de 89,58 points, soit 0,64%, à 13 828,31.

WestRock a bondi de 4,3 % après avoir accepté de fusionner avec l'entreprise européenne Smurfit Kappa pour créer la plus grande entreprise de papier et d'emballage cotée au monde, d'une valeur de près de 20 milliards de dollars.

Advance Auto Parts a perdu 6,4 % après que S&P Global a abaissé les notes de crédit et de dette du détaillant de pièces automobiles de la catégorie investissement (BBB-) à la catégorie spéculative (BB+).

Zions Bancorp a bondi de 6,5 % après que le prêteur régional américain a affiché une légère augmentation de la croissance mensuelle de son revenu net d'intérêts.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,05 contre 1 sur le NYSE et de 1,06 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 10 nouveaux plus hauts et 13 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 135 nouveaux plus bas. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et de Vinay Dwivedi)