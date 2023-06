(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* La Fed devrait maintenir ses taux cette semaine

* Les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai sont attendues mardi

* Le Nasdaq Inc glisse sur l'accord de rachat d'Adenza

* Clôture des indices : S&P 500 +0,93%, Nasdaq +1,53%, Dow +0,56%.

12 juin (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint lundi leurs plus hauts niveaux de clôture depuis avril 2022, tandis qu'Oracle a atteint un record avant la publication de ses résultats trimestriels, les investisseurs attendant les données sur l'inflation et la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine.

Soutenu par les gains des poids lourds du marché que sont Amazon, Apple et Tesla, le S&P 500 a maintenant récupéré 21 % par rapport à ses plus bas niveaux d'octobre 2022. Certains investisseurs affirment que Wall street est au cœur d'un marché haussier.

"Plus les creux d'octobre s'éloignent dans le rétroviseur, plus les investisseurs sont confiants. Les investisseurs sont-ils devenus plus complaisants ? C'est probablement le cas, et c'est en fait un bon signe", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma..,

Tesla a augmenté de 2,2 % et a maintenant progressé pendant 12 séances consécutives, un record pour le fabricant de voitures électriques.

Apple et Microsoft ont chacun augmenté d'environ 1,5 %, les gains depuis le début de l'année des actions des deux entreprises technologiques atteignant respectivement 41 % et 38 %.

L'indice S&P 500 a augmenté de 0,93 % pour terminer la séance à 4 338,93 points.

Le Nasdaq a gagné 1,53 % à 13 461,92 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,56 % à 34 066,33 points.

Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, huit ont progressé, menés par les technologies de l'information, en hausse de 2,07%, suivies par un gain de 1,74% pour les biens de consommation discrétionnaire.

L'indice des prix à la consommation du département du travail américain devrait montrer un léger ralentissement de l'inflation en mai, les prix de base restant probablement stables. Mardi est également le premier jour de la réunion de deux jours de la Fed.

Les traders considèrent qu'il y a 76 % de chances que la banque centrale maintienne ses taux dans la fourchette de 5 % à 5,25 % mercredi, tout en estimant qu'il y a 71 % de chances que les taux soient relevés en juillet, selon l'outil Fedwatch du CME.

"Il est possible que la Fed reste dépendante des données. Nous ne pensons donc pas nécessairement qu'une hausse des taux soit exclue à l'avenir, mais à court terme, nous pensons qu'ils resteront stables", a déclaré Dylan Kremer, co-responsable des investissements chez Certuity.

La hausse des actions des mégacapitalisations, des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions et l'espoir que la Fed pourrait approcher de la fin de son cycle de resserrement monétaire ont fait grimper les indices ces dernières semaines.

La hausse s'est récemment étendue à des secteurs plus sensibles à l'économie, tels que l'énergie et l'industrie, ainsi qu'aux petites capitalisations, car les données continuent de montrer que l'économie américaine résiste malgré des taux d'intérêt plus élevés.

Goldman Sachs a relevé vendredi son objectif de cours de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500 de 4 000 à 4 500, citant l'élargissement de la reprise du marché.

L'indice de volatilité CBOE a légèrement augmenté pour atteindre environ 14,8, son plus haut niveau depuis mardi dernier.

Après la cloche, Oracle a grimpé de 3,5 % à la suite de son rapport trimestriel. En temps utile, l'action a atteint son plus haut niveau historique de 7 % après que J.P. Morgan a relevé son objectif de cours.

Nasdaq Inc a chuté de près de 12 % après que l'opérateur boursier a déclaré qu'il achèterait la société de logiciels Adenza pour 10,5 milliards de dollars, ce que les analystes ont qualifié de pari coûteux.

Biogen a augmenté de 1,5 % après qu'un groupe de conseillers de la FDA américaine a soutenu à l'unanimité son médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, ce qui laisse espérer que l'approbation traditionnelle du traitement ne s'accompagnera pas de nouvelles mises en garde importantes en matière de sécurité.

Broadcom Inc a bondi de 6,3 % après que Reuters a rapporté que le fabricant de puces était sur le point d'obtenir une approbation antitrust conditionnelle de l'UE pour son projet d'acquisition de la société d'informatique dématérialisée VMware pour un montant de 61 milliards de dollars. Cela a permis à l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie de progresser de 3,3 %, portant son redressement en 2023 à plus de 44 %.

Les valeurs en hausse ont été deux fois plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein de l'indice S&P 500.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux sommets et trois nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 107 nouveaux sommets et 68 nouveaux creux.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 10,2 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 10,6 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.