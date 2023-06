Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en territoire négatif mercredi, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après un mois de hausse des mégacapitalisations et à l'approche d'événements économiques et politiques importants la semaine prochaine.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 a progressé, les investisseurs continuant à se détourner des valeurs à forte capitalisation et des valeurs de croissance après leur forte progression.

"Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une surperformance assez spectaculaire des petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations", a déclaré Paul Baiocchi, stratège en chef des ETF de la société d'investissement SS&C ALPS Advisors. "Nous constatons que cette tendance se poursuit aujourd'hui.

Les données sur l'inflation américaine devraient montrer que les prix à la consommation ont légèrement baissé en mai par rapport au mois précédent, mais avec des prix de base élevés.

Le rendement du Trésor américain à deux ans et le rendement de référence à 10 ans ont augmenté après que la Banque du Canada a relevé ses taux d'intérêt, ce qui a accru la nervosité des investisseurs à l'égard de la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Selon l'outil Fedwatch du CME, 69 % des participants au marché monétaire estiment désormais que la banque centrale américaine ne relèvera pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion de juin, mais qu'elle le fera en juillet, contre près de 77 % précédemment.

Récemment, les actions américaines ont été stimulées par une hausse des mégacapitalisations et une saison de bénéfices plus importante que prévu, le S&P 500 ayant progressé de près de 20 % par rapport à ses plus bas niveaux d'octobre 2022.

Certains analystes s'attendent à des prises de bénéfices dans les grandes entreprises technologiques et d'autres grandes valeurs de croissance.

Entre-temps, l'indice de volatilité CBOE a atteint son niveau le plus bas depuis le 14 février 2020.

Wells Fargo a relevé l'objectif de cours sur les actions Netflix à 500 dollars contre 400 dollars, le plus élevé à Wall street, selon Refinitiv. La société de streaming a progressé suite à cette nouvelle.

L'indice de l'énergie a augmenté après la hausse des prix du pétrole, tandis que l'indice KBW des banques régionales a atteint son plus haut niveau en deux mois.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 16,31 points, soit 0,38 %, pour terminer à 4 267,54 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 170,59 points, soit 1,28 %, pour atteindre 13 105,83 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 92,99 points, soit 0,28%, pour atteindre 33 666,27 points.

Yext Inc a grimpé en flèche après que la société de marketing en ligne basée à New York a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Campbell Soup a chuté après que le fabricant d'aliments emballés ait affiché une marge brute inférieure au troisième trimestre fiscal, en raison des coûts élevés des matières premières et du fret.

Les actions de Coinbase ont progressé le lendemain de leur plus bas niveau en sept mois, le PDG de la société ayant rassuré les clients sur le fait que leurs fonds étaient décrochés et ayant blâmé la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour son action en justice. Mardi, la SEC a poursuivi la plus grande bourse de crypto-monnaies des États-Unis, l'accusant d'opérer illégalement, sans s'être préalablement enregistrée auprès de l'autorité de régulation.

Cathie Wood's Ark Invest a acheté 419 324 actions de Coinbase mardi.