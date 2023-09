Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé vendredi après qu'un indice d'inflation plus faible que prévu ait entretenu l'espoir d'une pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale, bien que les trois principaux indices de Wall Street soient sur la voie d'une baisse trimestrielle.

Un rapport du département du commerce a montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), considéré comme l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, a augmenté de 0,4 % en août en glissement mensuel, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,5 %.

En excluant les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice de base des prix PCE a augmenté de 0,1 % en août d'un mois sur l'autre, alors que les estimations tablaient sur une progression de 0,2 %.

"Les données montrent que nous continuons à voir des progrès plus réguliers sur l'inflation de base", a déclaré David Russell, responsable mondial de la stratégie de marché chez TradeStation.

"Ce n'est pas (à) 2 %, mais c'est toujours une grande amélioration par rapport à ce qu'elle était. Cela permet de maintenir les rendements à un niveau élevé".

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs misent sur un maintien du taux de référence en novembre et en décembre, à hauteur de 85 % et 67 % respectivement.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans et à dix ans a baissé, ce qui a permis aux valeurs de croissance telles qu'Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, Amazon.com et Nvidia de progresser de 0,7 % à 2,3 %.

La lecture finale de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de septembre s'est établie à 68,1, alors que les attentes étaient de 67,7.

Le secteur de la consommation discrétionnaire a été en tête des gains parmi les principaux secteurs du S&P 500, avec une hausse de 0,9 %.

L'énergie a toutefois été un frein, avec une baisse de 1,9 %. Toutefois, ce secteur devrait être le seul des principaux secteurs de l'indice S&P 500 à enregistrer des gains mensuels.

Par ailleurs, le secteur de l'immobilier, sensible aux taux d'intérêt, est en passe d'être le plus touché.

À 11:55 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 66,49 points, soit 0,20 %, à 33 599,85, le S&P 500 était en hausse de 4,75 points, soit 0,11 %, à 4 304,45, et le Nasdaq Composite était en hausse de 72,08 points, soit 0,55 %, à 13 273,36.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont sur le point d'enregistrer leur pire performance mensuelle de l'année dans un contexte d'incertitude concernant les taux d'intérêt. Les trois indices, y compris le Dow Jones, devraient connaître leur première baisse trimestrielle en 2023.

Alimentant les inquiétudes sur la volatilité du marché, les investisseurs ont évalué les chances d'éviter une fermeture du gouvernement alors que le Sénat, dirigé par les démocrates, est allé de l'avant jeudi avec un plan d'urgence bipartisan, tandis que la Chambre des représentants a commencé à voter sur des projets de loi de dépenses partisans des républicains.

Les traders s'attendent également à ce que le JPMorgan Hedged Equity Fund soit une source potentielle de volatilité supplémentaire, car ce fonds de 16 milliards de dollars devrait réinitialiser ses positions d'options vendredi.

Parmi les actions individuelles, Nike a bondi de 6,0 % après que le fabricant de vêtements de sport a affiché un bénéfice supérieur aux prévisions pour le premier trimestre.

Les actions des détaillants d'articles de sport Foot Locker et Dick's Sporting Goods ont respectivement augmenté de 2,7 % et de 1,6 %.

Carnival a inversé les gains initiaux pour chuter de 4,5 % après que les pressions persistantes sur les coûts de l'opérateur de croisières aient contrebalancé ses prévisions optimistes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,74 contre 1 sur le NYSE et de 1,54 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 25 nouveaux sommets et 109 nouveaux creux. (Reportage de Shashwat Chauhan et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Maju Samuel)