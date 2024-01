(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Verizon en hausse après des prévisions optimistes pour l'année fiscale

* Les perspectives de GE pour le 1er trimestre sont décevantes, les actions chutent

* P&G dépasse les attentes en matière de bénéfices pour le 2ème trimestre, les actions progressent

* La Fed devrait réduire ses taux d'intérêt au 2ème trimestre ; les économistes sont moins pessimistes que les marchés

* Les indices sont en baisse : Dow 0,51%, S&P 0,12%, Nasdaq 0,15%.

Jan 23 (Reuters) -

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement baissé mardi, les résultats mitigés des grands noms de l'industrie menaçant d'éteindre le récent rebond, tandis que le Dow Jones a chuté à la suite des pertes de 3M.

3M a chuté de 12,4 % après avoir annoncé des résultats annuels médiocres, tandis que Johnson & Johnson a chuté de 1,6 % après avoir publié des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes.

D.R. Horton a perdu 9 %, le constructeur de maisons n'ayant pas atteint les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre.

Verizon Communications a augmenté de 5,6 % après avoir prévu un bénéfice annuel élevé et avoir enregistré le nombre d'abonnés le plus élevé depuis près de deux ans, tandis que Procter & Gamble a progressé de 4,4 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre.

"Les bénéfices de toutes les catégories d'actions ont atteint un sommet et vont baisser à mesure que l'économie s'affaiblit et que la croissance des revenus stagne", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial chez Wells Fargo, dans une note.

"À court terme, nous nous attendons à une pression sur les bénéfices et sur les prix, avec des accès de faiblesse et des fluctuations.

Parmi les sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, 86,6 % ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, contre 93,1 % il y a une semaine, selon les données du LSEG.

L'indice de référence S&P 500 a atteint un nouveau record intrajournalier et a clôturé à un niveau record pour la deuxième fois lundi, prolongeant ainsi un marché haussier, alimenté par la vigueur des valeurs technologiques et des puces à grande capitalisation.

Les résultats du groupe "Magnificent 7" des entreprises à forte capitalisation, ainsi que d'autres grandes entreprises liées à la technologie, seront essentiels pour débloquer de nouveaux gains dans le S&P 500 et pour évaluer si leurs valorisations élevées sont justifiées.

Netflix publiera ses résultats après la clôture du marché, tandis que Tesla le fera mercredi.

L'indice Dow Jones a également dépassé la barre des 38 000 points pour la première fois lundi, progressant pour la troisième journée de cotation.

En outre, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la jauge d'inflation préférée de la Fed -, les lectures de l'indice PMI mondial S&P et une estimation du PIB du quatrième trimestre cette semaine seront des éléments clés pour évaluer la prochaine décision politique de la banque centrale lors de sa réunion du 31 janvier.

Wall Street s'est essoufflée au début de l'année 2024, frappée par un bilan mitigé des données sur l'inflation et par les décideurs de la Réserve fédérale qui ont mis un frein aux spéculations du marché sur des réductions de taux d'intérêt dès le mois de mars de cette année.

Selon un sondage Reuters, la Fed attendra le deuxième trimestre avant de réduire ses taux, le mois de juin étant désormais considéré comme plus probable que le mois de mai.

A 11:35 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 191,96 points, soit 0,51%, à 37 809,85, le S&P 500 était en baisse de 5,85 points, soit 0,12%, à 4 844,58, et le Nasdaq Composite était en baisse de 22,65 points, soit 0,15%, à 15 337,64.

Entre autres, General Electric a perdu 0,9% après les sombres prévisions de bénéfices trimestriels du fabricant de moteurs.

RTX a bondi de 6,2 % grâce à une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, tandis que United Airlines a gagné 8,3 % à la suite de perspectives optimistes pour l'ensemble de l'année.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 1,41 contre 1 sur le NYSE et de 1,33 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 86 nouveaux sommets et 67 nouveaux creux. (Reportage d'Ankika Biswas, Johann M Cherian et Shubham Batra ; rédaction de Pooja Desai et Maju Samuel)