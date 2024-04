Les actions américaines ont reculé jeudi, les investisseurs ayant pris connaissance des derniers résultats des entreprises, tandis que les données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale indiquaient qu'il était peu probable que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt dans un avenir proche.

Les données économiques ont montré que le marché du travail restait résistant, les demandes hebdomadaires de chômage initial étant inchangées par rapport à la semaine précédente à 212 000, tandis qu'un indicateur de l'industrie manufacturière dans la région du centre du littoral atlantique a atteint son plus haut niveau depuis deux ans.

La solidité du marché du travail, les récentes lectures montrant une inflation persistante et les commentaires des responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, ont conduit les marchés à revenir sur les attentes de la banque centrale de réduire les taux d'intérêt d'au moins 25 points de base (pb) lors de sa réunion du mois de juin.

"Vous avez les chiffres du chômage aujourd'hui et ils ne montrent pas que le marché du travail est, de près ou de loin, en train de se resserrer, il n'y a pas de relâchement du marché du travail que vous pouvez voir", a déclaré Tom Hainlin, stratège d'investissement senior chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Les données économiques indiquent simplement que l'économie est toujours bien orientée et que la raison pour laquelle la Fed maintient des taux élevés est la croissance positive, de sorte que vous obtenez ce coup de fouet en termes de ce que vous voulez posséder.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 5,94 points, soit 0,02 %, à 37 758,56, le S&P 500 a perdu 9,45 points, soit 0,19 %, à 5 012,82 et le Nasdaq Composite a perdu 59,14 points, soit 0,38 %, à 15 624,23.

Le S&P 500 est en passe de connaître sa cinquième séance de baisse consécutive, les actions ayant connu des difficultés ces derniers temps après une reprise de cinq mois qui a débuté en novembre, en partie en raison des prévisions selon lesquelles la Fed allait probablement réduire les taux d'intérêt au cours du premier semestre de l'année.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a cité la robustesse de l'économie, tandis que le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, s'est dit "à l'aise avec la patience", l'inflation revenant à l'objectif de 2 % de la Fed plus lentement que prévu.

Les attentes du marché pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base en juin se sont réduites à 15,2 %, selon l'outil FedWatch de CME, avec juillet se situant à 41,5 %, en baisse par rapport à 48,4 % il y a une semaine.

Du côté positif, les actions Meta Platforms ont augmenté de 2,04 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce au S&P 500 après que Bernstein a relevé son objectif de prix de 535 $ à 590 $.

La saison des bénéfices a continué à s'accélérer avec Genuine Parts qui a fait un bond de 11,75 % en tant que plus grande progression en pourcentage du S&P 500, après que le distributeur de pièces automobiles ait relevé ses prévisions de bénéfices pour 2024.

Las Vegas Sands a perdu 8,96 % bien qu'elle ait dépassé les prévisions trimestrielles, car plusieurs courtiers ont réduit leur objectif de prix sur le titre, citant la faiblesse de ses opérations à Macao.

Equifax a chuté de 9,12 %, devenant l'action la moins performante du S&P 500, après que la société d'évaluation du crédit a prévu des revenus inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,1 pour 1 sur le NYSE et de 1,11 pour 1 sur le Nasdaq.

Le NYSE a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 80 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 21 nouveaux plus hauts et 212 nouveaux plus bas.