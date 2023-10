Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, au lendemain d'un mouvement de vente, alors que les dernières données économiques ont montré que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu en septembre.

Le Dow Jones a légèrement baissé. Le secteur de la consommation discrétionnaire a mené les gains sectoriels sur le S&P 500.

Le rapport ADP sur l'emploi national a contribué à réduire les rendements du Trésor américain à plus long terme, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, mais les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt et la probabilité que la Réserve fédérale doive maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps sont restées au centre de l'attention des investisseurs en actions.

D'autres données ont montré que les nouvelles commandes de produits fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août. Le rapport sur l'emploi de septembre, publié vendredi, est la principale nouvelle économique de la semaine.

"En septembre, nous avons constaté un changement dans les convictions des stratèges et des investisseurs", a déclaré Oliver Pursche, premier vice-président et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Il semble que l'on ait enfin compris que les taux d'intérêt allaient rester élevés plus longtemps et que l'idée d'une baisse prochaine des taux de la part de la Fed était fictive.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 40,16 points, soit 0,12 %, à 32 962,22, le S&P 500 a gagné 9,19 points, soit 0,22 %, à 4 238,64 et le Nasdaq Composite a ajouté 96,60 points, soit 0,74 %, à 13 156,07.

Après la faiblesse récente, les investisseurs ont gardé un œil sur le niveau de 4 200 sur le S&P 500 comme prochain niveau de soutien.

"D'un point de vue technique, nous sommes probablement un peu survendus", a déclaré M. Pursche.

Plusieurs actions de méga-capitalisation, dont Amazon.com, étaient en hausse ce jour-là.

Ford Motor a été l'un des titres les plus faibles de la journée, avec une baisse de 1,3 %, même si le constructeur automobile a enregistré une hausse de près de 8 % des ventes d'automobiles aux États-Unis pour le troisième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,05 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,02 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

L'indice S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et 40 nouveaux plus bas ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 362 nouveaux plus bas.