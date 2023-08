Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse lundi, les actions du fabricant de puces Nvidia ayant bondi à la suite d'une note haussière de Morgan Stanley, entraînant dans leur sillage d'autres grandes capitalisations boursières à la hausse, les investisseurs attendant les rapports sur les bénéfices des détaillants américains.

Le gain de Nvidia a poussé l'indice des technologies de l'information à la hausse, ce qui en fait le plus fort des 11 indices sectoriels du S&P 500.

D'autres valeurs de croissance à forte capitalisation, telles qu'Alphabet et Amazon.com, ont également enregistré des gains, tout comme le fabricant de puces Micron Technology.

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 a gagné 26,28 points, soit 0,59 %, pour terminer à 4 490,33 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 143,81 points, soit 1,05 %, pour atteindre 13 788,66 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 30,38 points, soit 0,09 %, pour atteindre 35 311,78 points.

"C'est le premier jour depuis un certain temps où la technologie a vraiment surperformé de manière significative", a déclaré Jay Hatfield, PDG de Infrastructure Capital Advisors à New York.

"Cela indique que le rapport de Nvidia va bientôt être publié et que cela pourrait soutenir le marché de la technologie de manière substantielle.

Nvidia, l'une des nombreuses entreprises technologiques qui se sont redressées cette année grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle, doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

"NVIDIA reste notre premier choix, avec en toile de fond l'évolution massive des dépenses vers l'IA et un déséquilibre assez exceptionnel entre l'offre et la demande qui devrait persister au cours des prochains trimestres", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note publiée lundi.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté la semaine dernière après que les données sur les prix à la production aux États-Unis, plus élevées que prévu, ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne les taux d'intérêt américains à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Tesla a contrarié la tendance haussière de la séance, chutant après que le constructeur d'automobiles électriques a déclaré avoir réduit les prix de certaines versions du modèle Y en Chine.

Cette semaine, le marché se concentrera sur les résultats trimestriels des principaux détaillants américains, notamment Walmart et Target.

Les données économiques attendues comprennent les ventes au détail pour le mois de juillet, qui détermineront les attentes quant à l'orientation des taux d'intérêt américains.

Selon l'outil Fedwatch de CME Group, il y a près de 89 % de chances que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés le mois prochain.

Le dernier rapport de Goldman Sachs indique que ses prévisions de base prévoient que la Fed commencera à réduire le taux des fonds au deuxième trimestre 2024.

Les investisseurs sont restés préoccupés par le secteur immobilier chinois, très endetté, après que le principal promoteur immobilier privé du pays, Country Garden, a cherché à retarder pour la première fois le paiement d'une obligation privée onshore.

PayPal Holdings a augmenté après que la société ait nommé Alex Chriss, un cadre supérieur de la société de logiciels de préparation d'impôts Intuit, en tant que nouveau directeur général.

Les actions ordinaires d'AMC Entertainment ont chuté. Vendredi, un juge du Delaware a approuvé le règlement révisé des actionnaires de la chaîne de cinémas. Les actions privilégiées de la société ont bondi.

Les actions d'Hawaiian Electric Industries ont plongé alors que l'on se demande si les équipements de la société ont joué un rôle dans les incendies mortels qui ont ravagé la ville côtière de Lahaina, sur l'île de Maui.