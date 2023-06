Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en légère hausse mercredi, les investisseurs s'abstenant de faire de gros paris avant les données sur l'inflation et la réunion de politique générale de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Les données sur l'inflation aux États-Unis devraient montrer que les prix à la consommation ont légèrement baissé d'un mois sur l'autre en mai, mais que les prix de base sont restés élevés.

Les principaux indices de Wall street ont terminé en hausse mardi, le S&P 500 ayant progressé de près de 20 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre 2022, soutenu par les attentes croissantes concernant le maintien des taux d'intérêt par la Fed lors de sa réunion de politique générale des 13 et 14 juin.

"Le sentiment reste positif, mais il s'agit d'une période de prudence positive. Tout le monde attend les deux événements de la semaine prochaine", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities.

Selon l'outil Fedwatch du CME, 77 % des participants au marché monétaire pensent que la banque centrale américaine ne relèvera pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion de juin, mais qu'elle le fera en juillet.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lors d'une interview qu'elle voyait des signes de détente sur le marché du travail et qu'elle était sur la bonne voie pour réduire l'inflation.

Les actions américaines ont également été stimulées par la hausse des mégacapitalisations et par des bénéfices plus élevés que prévu. Toutefois, certains analystes estiment que des prises de bénéfices sont à prévoir pour les grandes entreprises technologiques et d'autres grandes valeurs de croissance.

Parallèlement, les exportations chinoises du mois de mai ont chuté de 7,5 % en glissement annuel, ce qui est beaucoup plus que les estimations qui tablaient sur une baisse de 0,4 % et constitue la plus forte baisse depuis janvier, suscitant des inquiétudes quant à la demande mondiale.

À 8:32 a.m. ET, les e-minis du Dow étaient stables, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 3 points, ou 0,07%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 13 points, ou 0,09%.

Parmi les actions individuelles, Netflix a grimpé de 3,2% dans les échanges de pré-marché après que Wells Fargo ait relevé le prix cible de l'action à 500 $ contre 400 $, le plus élevé à Wall street, selon Refinitiv.

Campbell Soup a chuté de 3,6 % après que le fabricant d'aliments emballés ait affiché une marge brute plus faible au troisième trimestre, en raison des coûts élevés des matières premières et du fret.

Salesforce a ajouté 1,1 % après que le fournisseur de logiciels basés sur le cloud ait annoncé un partenariat étendu en matière d'intelligence artificielle avec Google Cloud.

Les actions de Coinbase ont augmenté de 2,9% après avoir atteint un plus bas de sept mois mardi, alors que la Securities and Exchange Commission a poursuivi le plus grand échange de crypto-monnaies américain, l'accusant d'opérer illégalement, sans s'être d'abord enregistré auprès du régulateur.

Cathie Wood's Ark Invest a acheté 419 324 actions de Coinbase mardi.

Les actions de Yext Inc ont grimpé de 16,7 % avant la mise sur le marché après que la société de marketing en ligne basée à New York a relevé ses prévisions de bénéfices annuels. (Reportage de Shubham Batra et Shristi Achar A à Bengaluru Rédaction de Vinay Dwivedi)