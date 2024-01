L'indice S&P 500 a légèrement progressé mardi, les investisseurs digérant une série de résultats trimestriels mitigés et attendant une série de rapports supplémentaires de Netflix, Tesla et d'autres sociétés plus tard dans la semaine.

Le S&P 500 est proche de ses records, et de nombreux investisseurs considèrent que les prochains rapports trimestriels du groupe très pondéré des "7 Magnifiques", composé de sociétés à forte capitalisation, seront déterminants pour la poursuite ou l'essoufflement du récent rebond de Wall Street.

"C'est un crescendo de rapports demain et jeudi, et la semaine prochaine sera encore plus chargée", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth. "Nous avons beaucoup de choses à envisager au cours de cette semaine et de la semaine prochaine qui finiront probablement par être positives pour le marché".

3M a chuté de plus de 11 % après avoir annoncé des résultats annuels décevants, tandis que Johnson & Johnson a chuté de 1,3 % après avoir annoncé des résultats trimestriels tout juste supérieurs aux attentes.

D.R. Horton a chuté de près de 10 % après que le constructeur de maisons ait manqué les estimations de bénéfices pour le premier trimestre.

Verizon Communications s'est redressé de 5,7 % après avoir prévu un bénéfice annuel élevé et enregistré le nombre d'abonnés le plus élevé depuis près de deux ans, tandis que Procter & Gamble a gagné 4,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Netflix a reculé de 0,3 % avant la publication de son rapport après la clôture du marché. Tesla, qui publiera son rapport mercredi en fin de journée, a reculé de 0,4 %.

Les analystes prévoient en moyenne que les bénéfices du quatrième trimestre du S&P 500 augmenteront de 4,6 % d'une année sur l'autre, contre une croissance de 7,5 % au troisième trimestre, selon les données de LSEG.

Les valorisations boursières semblent élevées. Le S&P 500 se négocie à environ 20 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, ce qui est bien supérieur à sa moyenne à long terme de 16 fois, selon LSEG.

"Les bénéfices de toutes les catégories d'actions ont atteint un sommet et vont baisser à mesure que l'économie s'affaiblit et que la croissance des revenus s'arrête", a averti Sameer Samana, stratège principal du marché mondial chez Wells Fargo, dans une note.

Le S&P 500 a atteint un record intrajournalier lundi, prolongeant un rallye alimenté par les attentes de baisse des taux d'intérêt et l'optimisme autour de l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 était en hausse de 0,07 % à 4 854,01 points.

Le Nasdaq a gagné 0,13 % à 15 380,62 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,30 % à 37 887,10 points.

L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, ainsi que les lectures de l'indice PMI mondial S&P et une impression anticipée du PIB du quatrième trimestre cette semaine seront des éléments clés pour évaluer la prochaine décision de la banque centrale en matière de taux d'intérêt lorsqu'elle se réunira le 31 janvier.

Selon un sondage Reuters, la Fed attendra le deuxième trimestre avant de réduire ses taux, le mois de juin étant désormais considéré comme plus probable que le mois de mai.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein de l'indice S&P 500, dans une proportion de 1,2 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 1 nouveau plus bas ; le Nasdaq a enregistré 90 nouveaux plus hauts et 76 nouveaux plus bas.