Le S&P 500 a légèrement progressé lundi après-midi après les records de clôture atteints vendredi par le S&P 500 et le Nasdaq, et à l'approche d'une semaine riche en données économiques et du témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès.

L'indice des services de communication du S&P 500 a été le secteur le plus faible de l'indice de référence, tandis que les services publics défensifs ont été son plus grand gain.

Apple a chuté de 2,4 % à la suite d'une amende antitrust de 2 milliards de dollars imposée par l'UE pour avoir empêché Spotify et d'autres services de streaming musical d'informer les utilisateurs des options de paiement en dehors de son App Store. Parmi les valeurs les plus performantes, citons Nvidia, qui a augmenté de 5,9 % après que sa valeur de marché a dépassé les 2 000 milliards de dollars pour la première fois vendredi.

Les investisseurs se préparaient lundi à recevoir des informations sur la santé de l'économie américaine à partir de données mensuelles clés telles que les relevés sur le secteur des services, attendus mardi, et les données sur les emplois non agricoles attendues vendredi, selon Scott Wren, stratège principal du marché mondial à l'Institut d'investissement Wells Fargo.

"Le marché essaie encore d'assimiler les perspectives de l'économie, des bénéfices et de la Réserve fédérale", a déclaré M. Wren, mais il a noté que les investisseurs institutionnels et individuels ont peur de manquer quelque chose alors qu'ils regardent les actions atteindre de nouveaux records.

"Il y a des investisseurs institutionnels qui ne peuvent pas rester assis à regarder le S&P 500 grimper tous les jours, et les investisseurs particuliers commencent à avoir peur de manquer quelque chose", a déclaré M. Wren. "Les actions sont chères, mais cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas devenir encore plus chères avant un quelconque repli. L'élan porte le marché et la pensée positive porte le marché".

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 7,64 points, soit 0,02 %, pour atteindre 39 079,74, le S&P 500 a gagné 10,8 points, soit 0,21 %, pour atteindre 5 147,88 et le Nasdaq Composite a ajouté 8,05 points, soit 0,05 %, pour atteindre 16 283,00.

Le Nasdaq a démarré le mois de mars en atteignant un record intrajournalier vendredi, clôturant également à son plus haut niveau pendant deux jours consécutifs, alors que le rallye technologique basé sur l'intelligence artificielle continue de voler la vedette à Wall Street.

L'indice S&P 500 a également connu une période de hausse ces derniers temps, bondissant de plus de 21 % et enregistrant quatre mois consécutifs de hausse jusqu'en février. BofA Global Research a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice de référence de 5 000 à 5 400, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport aux niveaux actuels.

M. Powell doit témoigner devant les législateurs mercredi et jeudi, les analystes supposant que le chef de la Fed restera en mode attentiste en matière de politique après une récente escalade de l'inflation.

Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer a augmenté de 23,7 % et le fabricant de chaussures Deckers Outdoor a bondi de 3 % avant leur inclusion dans l'indice S&P 500.

Macy's a bondi d'environ 14 % après que les sociétés d'investissement axées sur l'immobilier Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont revu à la hausse leur offre d'achat de la chaîne de grands magasins.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,03 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,27 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 104 nouveaux records sur 52 semaines et 8 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 180 nouveaux records et 87 nouveaux records à la baisse.