Le S&P 500 était presque inchangé dans les échanges de l'après-midi vendredi, les actions des banques et autres sociétés financières étant mitigées après leurs rapports trimestriels, compensant les gains de UnitedHealth Group et d'autres titres d'assureurs de santé.

Les actions de

JPMorgan Chase et Wells Fargo ont peu varié. Les deux sociétés ont annoncé des bénéfices trimestriels plus élevés, mais ont déclaré qu'elles avaient mis de côté plus d'argent pour faire face aux pertes attendues des prêts immobiliers commerciaux. L'indice S&P 500 des banques était en baisse de 0,9 %.

Les actions de UnitedHealth Group

ont augmenté de 8 %, donnant au S&P 500 et au Dow Jones leurs plus fortes hausses, tandis que le secteur des soins de santé a été le plus grand positif du S&P 500. Humana a augmenté de 2,8 % et Cigna de 4,7 %.

Le bénéfice trimestriel de UnitedHealth a dépassé les attentes des analystes, grâce à des dépenses moins élevées que prévu.

"Nous avons beaucoup progressé depuis le début de l'année, et c'était en prévision de bénéfices meilleurs que prévu", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Ce que nous voyons maintenant et que nous continuerons probablement à voir jusqu'à la fin de l'été, c'est un peu de lassitude et un manque de conviction que les actions peuvent augmenter de manière significative".

Les résultats de la journée ont essentiellement donné le coup d'envoi de la période de publication des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 aient diminué de 8,1 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données de Refintiiv.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 127,96 points, soit 0,37%, à 34 523,1, le S&P 500 a perdu 2,32 points, soit 0,05%, à 4 507,72 et le Nasdaq Composite a perdu 20,26 points, soit 0,14%, à 14 118,31.

Les indices sont toujours en bonne voie pour réaliser de solides gains hebdomadaires, le S&P 500 ayant progressé de plus de 17 % depuis le début de l'année.

Parmi les autres rapports de sociétés financières, les actions de Citigroup ont baissé de 3,4 % après la chute du bénéfice trimestriel du prêteur, tandis que BlackRock a baissé de 1,3 % après avoir affiché une baisse de son revenu trimestriel.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,61 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,26 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

L'indice S&P 500 a enregistré 39 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 87 nouveaux records et 52 nouveaux records à la baisse.