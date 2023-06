Le S&P 500 a terminé en baisse vendredi, avec un recul de Microsoft, les commentaires de deux responsables de la Réserve fédérale ayant réduit l'optimisme sur le fait que la banque centrale approche de la fin de ses hausses agressives de taux d'intérêt.

Le Nasdaq a également terminé la semaine en baisse, bien qu'il soit resté, tout comme le S&P 500, proche de ses plus hauts niveaux depuis 14 mois, après que les données économiques de cette semaine aient indiqué un ralentissement de l'inflation, éclipsant les inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

Après avoir maintenu ses taux inchangés mercredi, la banque centrale américaine a indiqué que les coûts d'emprunt pourraient augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année. Toutefois, les traders estiment que la Fed devrait suspendre ses hausses de taux, voire les réduire en décembre, après une hausse de 25 points de base attendue en juillet, selon l'outil Fedwatch de CMEGroup.

Vendredi, les responsables politiques de la Fed ont tenté de refroidir cet optimisme. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a averti que "l'inflation de base ne diminue pas comme je le pensais". Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était "à l'aise" avec de nouvelles augmentations de taux, étant donné que l'inflation n'était toujours pas sur la voie d'un retour à 2 %.

"Je pense que la Fed va continuer à réduire l'enthousiasme du marché et dire 'Non, nous prévoyons de relever les taux deux fois de plus, mais bien sûr nous dépendons des données'", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef de CFRA Research.

Les attentes des consommateurs américains en matière d'inflation à court terme sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans en juin et les perspectives pour les cinq prochaines années se sont légèrement améliorées, selon l'enquête de l'Université du Michigan qui a également montré un regain d'optimisme.

Une baisse de Microsoft Corp a pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq. L'action de la société technologique a clôturé jeudi à son plus haut niveau historique.

Les marchés boursiers américains seront fermés lundi pour la fête du 19 juin.

Alimenté par les récentes fortes hausses de Nvidia et d'autres mégacapitalisations, le Nasdaq a enregistré sa huitième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de progression hebdomadaire depuis mars 2019.

Le gain hebdomadaire de l'indice de référence S&P 500 est le cinquième consécutif.

Officieusement, le S&P 500 a reculé de 0,36 % pour terminer la séance à 4 409,84 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,68 %, à 13 689,57 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,31 %, à 34 301,36 points.

Adobe Inc a augmenté après que les prévisions de bénéfices du fabricant de Photoshop ont dépassé les estimations des analystes.

iRobot Corp a bondi après que l'autorité britannique de régulation de la concurrence a autorisé l'acquisition du fabricant d'aspirateurs par Amazon.com Inc. pour un montant de 1,7 milliard de dollars.

Micron Technology a chuté après avoir averti que l'interdiction chinoise de vendre ses puces mémoires à des industries nationales clés porterait un coup plus important à son chiffre d'affaires mondial. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru et de Noel Randewich à Oakland, Californie ; Rédaction de Vinay Dwivedi et Richard Chang)