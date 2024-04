Le S&P 500 a enregistré des gains nominaux mardi, à la veille de la publication de données importantes sur l'inflation. Les valeurs financières ont pesé sur les résultats, les investisseurs se préparant à ce que les grandes banques américaines lancent la saison de publication des résultats vendredi.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de mercredi, très attendu, est au centre des préoccupations de la plupart des investisseurs, qui modifient leurs attentes quant au calendrier et à l'ampleur de la phase de réduction des taux de la Réserve fédérale, à la suite de données économiques solides telles que le rapport sur l'emploi de vendredi dernier, qui a fait sensation.

"Les marchés sont nerveux à l'idée du rapport sur l'IPC de demain et achètent des protections (dans le contexte d'une perception croissante qu'il pourrait s'agir d'un taux d'inflation élevé et inconfortable), a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie. "Le marché est en train de se couvrir.

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co et Citigroup Inc, qui doivent publier leurs résultats vendredi, ont été les trois plus gros freins à l'indice bancaire S&P.

"Les valeurs financières donnent le coup d'envoi de la saison des rapports du premier trimestre et donnent souvent le ton", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana. "Nous considérons les secteurs cycliques comme un indicateur de la santé des entreprises américaines.

Alors que les analystes s'attendent à ce que l'inflation continue à se rapprocher de l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine, la National Federation of Independent Business a rapporté mardi que l'optimisme des petites entreprises avait atteint son niveau le plus bas depuis 11 ans en mars, l'inflation étant la préoccupation la plus pressante.

"La détérioration continue de l'indice de confiance des petites entreprises est en fait très importante", a ajouté M. Green. "C'est la même chose que ce que nous avons vu au cours des deux derniers cycles, à savoir que les grandes entreprises sont bien protégées alors que les petites entreprises subissent des pressions extraordinaires.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 7,67 points, soit 0,15 %, pour terminer à 5 210,06 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 52,68 points, soit 0,32 %, pour atteindre 16 306,64 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 9,70 points, soit 0,02 %, pour atteindre 38 885,10 points.

Les analystes s'attendent à une croissance agrégée des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre de 5,0 % en glissement annuel, contre 7,2 % au début du trimestre, selon LSEG.

Les valeurs liées aux crypto-monnaies et à la blockchain ont reculé, suivant la chute des cours du bitcoin. L'opérateur d'échange Coinbase Global et la société de logiciels MicroStrategy ont sous-performé ce jour-là.

Moderna a été un point positif, bondissant après que le vaccin anticancéreux individualisé du fabricant de médicaments, développé avec Merck, se soit révélé prometteur dans un essai de stade précoce.

Les actions d'Alphabet Inc. ont légèrement augmenté, rapprochant l'entreprise du seuil des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.