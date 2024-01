* Les chiffres de l'emploi privé aux Etats-Unis augmentent en décembre - ADP

* Allstate et JP Morgan atteignent des sommets après les rapports des courtiers

* Walgreens chute après avoir réduit son dividende

* Mobileye dégringole après des prévisions de chiffre d'affaires annuel faibles

* Indices : Dow en hausse de 0,37%, S&P en hausse de 0,13%, Nasdaq en baisse de 0,06%.

Jan 4 (Reuters) -

Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial sont en passe de connaître leur première séance positive de l'année 2024 jeudi, les valeurs financières et les bonnes statistiques de l'emploi ayant incité les investisseurs à repousser les estimations sur le début des baisses de taux d'intérêt.

La reprise de deux des principaux indices boursiers américains fait suite à un début d'année 2024 en demi-teinte, le S&P 500 ayant enregistré sa pire performance sur deux jours depuis la fin du mois d'octobre en raison de prises de bénéfices après une hausse fulgurante l'année dernière.

Les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt cette année ont été à l'origine d'une grande partie des gains vers la fin de l'année 2023, bien que les dernières minutes de la réunion de décembre de la banque centrale n'aient pas donné beaucoup d'indices sur la date à laquelle l'assouplissement pourrait commencer.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il y a 66,4 % de chances que la banque centrale réduise ses taux d'au moins 25 points de base en mars et près de 93 % de chances qu'elle le fasse en mai.

Les valeurs financières ont été en tête des gains parmi les secteurs du S&P 500 avec une hausse de 0,8 %. Ce mouvement a été soutenu par Allstate, qui a atteint un record historique et s'échangeait en hausse de 3,4 % après que Morgan Stanley a relevé sa note sur l'assureur à "surpondérer".

D'autres assureurs ont également progressé, American International Group et Hartford Financial Services Group atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 2008. En milieu d'après-midi, ils étaient en hausse de 0,9 % et de 1,7 %, respectivement.

Les banques ont été très performantes avant le début de la saison des résultats la semaine prochaine. JPMorgan Chase & Co a atteint un niveau record et a progressé de 1,2 %, après que BofA Global Research a relevé son objectif de cours. Truist Financial Corp a progressé de 1,7 % après que BofA a relevé sa notation et son objectif de prix.

Un rapport ADP sur l'emploi national a montré que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, soulignant la force persistante du marché du travail qui devrait continuer à soutenir l'économie.

Le nombre d'emplois privés a augmenté de 164 000 en décembre, contre 101 000 le mois précédent. Les données officielles sur l'emploi aux États-Unis sont attendues vendredi.

"Les chiffres d'aujourd'hui étaient un peu ternes. Ils n'étaient pas de nature à nous inciter à réduire les taux demain", a déclaré Joe Saluzzi, co-gérant de Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey.

"Ce que vous voyez, c'est que les gens redéfinissent leurs attentes quant à la date à laquelle ces réductions de taux commenceront.

Un rapport hebdomadaire du département du travail a montré que plus d'Américains que prévu ont déposé des demandes de chômage au niveau de l'État.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté après la publication de ces données, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans étant revenu à près de 4 % en milieu d'après-midi.

Les investisseurs ont également évalué la lecture finale du S&P Global des données PMI composites pour le mois de décembre à 50,9, par rapport à une lecture préliminaire de 51,0.

À 13 h 53 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 140,2 points, soit 0,37 %, à 37 570,39, et l'indice S&P 500 était en hausse de 6 points, soit 0,13 %, à 4 710,83. En revanche, le Nasdaq Composite a perdu 8,1 points, soit 0,06 %, à 14 584,14.

Malgré un ton globalement positif, la plupart des secteurs de l'indice S&P ont baissé, avec en tête l'énergie qui a chuté de 1,1 % après qu'une accumulation massive de stocks de carburant aux États-Unis a fait baisser les prix du brut.

Les actions d'Apple ont reculé de 0,8 % après que le courtier Piper Sandler a abaissé la note du fabricant de l'iPhone à "neutre", quelques jours après que Barclays a également abaissé sa note.

Merck, un des composants du Dow Jones, a augmenté de 2,2 % après que TD Cowen a relevé la note du fabricant de médicaments à "surperformer" en raison des perspectives de croissance.

Mobileye Global a chuté de 26 % après avoir prévu un chiffre d'affaires préliminaire pour l'exercice 2024 inférieur aux estimations, tandis que Walgreens Boots Alliance a perdu 6,6 % après que la chaîne de pharmacies américaine a presque divisé son dividende par deux. (Reportage de Johann M Cherian et Shristi Achar A à Bengaluru et David French à New York ; Rédaction de Devika Syamnath et Richard Chang)