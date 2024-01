Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont chuté lors de la première séance de 2024, plombés par la baisse de l'action Apple à la suite d'une révision à la baisse par un courtier et par une brève hausse des rendements du Trésor, les investisseurs ayant tempéré leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Ce démarrage en demi-teinte fait suite à une année au cours de laquelle les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains à deux chiffres grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et la stabilisation de l'inflation. Le S&P 500 a terminé la semaine dernière à moins de 1 % d'un record de clôture atteint au début de l'année 2022.

Toutefois, les actions ont été mises sous pression mardi, en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor américain. Le rendement des obligations à 10 ans a dépassé les 4,000 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, avant de redescendre à 3,95 %.

Apple a chuté de 4 % après que Barclays a rétrogradé le géant de la technologie à "sous-pondérer", citant l'affaiblissement de la demande d'iPhone. D'autres valeurs à forte capitalisation, telles que Nvidia, Meta Platforms et Microsoft, ont perdu entre 1,8 % et 3 %.

"Les pertes se situent actuellement dans le secteur technologique, qui a été le plus grand gagnant l'année dernière. Il n'est pas surprenant qu'elles aient un peu baissé", a déclaré Joe Saluzzi, co-gérant de Themis Trading.

"Ce que nous avons vu en décembre, c'est une sorte de rallye négligé où les gens semblaient vouloir mettre des choses dans leurs livres ou couvrir des positions courtes. Cette reprise a duré un peu trop longtemps".

Le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont enregistré neuf gains hebdomadaires consécutifs vendredi - la plus longue série de gains hebdomadaires pour le S&P 500 depuis janvier 2004, et la plus longue pour le Dow et le Nasdaq depuis début 2019.

Le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed et une série de données sur le marché du travail sont au programme de cette semaine, les acteurs du marché cherchant à déterminer le calendrier d'éventuelles baisses de taux.

Alors que la Fed est largement considérée comme maintenant les taux lors de sa réunion de janvier, les traders s'attendent à une probabilité de près de 70% d'une réduction de 25 points de base en mars, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 13 h 54 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 30,21 points, soit 0,08 %, à 37 719,75, le S&P 500 était en baisse de 27,88 points, soit 0,58 %, à 4 741,95, et le Nasdaq Composite était en baisse de 250,64 points, soit 1,67 %, à 14 760,71.

Les valeurs de la santé ont été parmi les plus performantes du S&P 500, augmentant de 1,7 % pour atteindre le niveau le plus élevé de l'indice depuis un an. Le secteur de l'énergie a également été l'un des principaux gagnants, avec une hausse de 1,6 %, malgré la baisse du prix du pétrole brut due aux inquiétudes concernant les perspectives économiques.

Les technologies de l'information ont été à l'origine d'une baisse de 2,8 %.

Tesla a fait du surplace, bien qu'elle ait déclaré avoir livré un nombre record de véhicules électriques au quatrième trimestre, dépassant les estimations du marché et atteignant son objectif de 1,8 million de véhicules pour 2023.

Boeing a perdu 3,2 % après que Goldman Sachs a retiré l'entreprise aérospatiale de sa "liste de conviction".

Pendant ce temps, Citigroup a atteint son plus haut niveau en 11 mois, progressant de 3,1 % à 53 $, après que Wells Fargo ait relevé son objectif de prix pour la banque de 60 $ à 70 $. Mike Mayo, analyste chez Wells, a également déclaré que Citi était son meilleur choix parmi les grandes banques en 2024, et qu'il s'attendait à ce que l'action double pour atteindre plus de 100 dollars au cours des trois prochaines années.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies, telles que Marathon Digital Holdings et MicroStrategy, ont progressé alors que le bitcoin a dépassé les 45 000 dollars pour la première fois depuis avril 2022, grâce à l'optimisme suscité par l'éventuelle approbation de fonds bitcoins négociés en bourse.