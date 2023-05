Le principal indice boursier du Canada a enregistré mardi sa plus forte baisse en près de deux mois, avec notamment des baisses pour les valeurs énergétiques et financières à forte pondération, en raison de la baisse des prix des matières premières et des données nationales montrant que l'inflation a augmenté pour la première fois en 10 mois.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 297,90 points, soit 1,45 %, à 20 242,07, sa plus forte baisse depuis le 15 mars. Les principaux indices américains, tels que le S&P 500, ont également baissé, mais dans une moindre mesure.

"Dans l'ensemble, les indices sont toujours en hausse pour l'année, mais le TSX semble avoir perdu un peu de son lustre par rapport au S&P 500", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth. "Cela s'explique en grande partie par le fait que les principaux moteurs du TSX sont en retard sur les moteurs de la hausse aux États-Unis."

Alors que le rebond des valeurs technologiques a contribué à soutenir le S&P 500 cette année, les valeurs liées aux ressources et à la finance, qui dominent le marché de Toronto, ont été ébranlées par le recul des prix du pétrole et les tensions dans le secteur bancaire régional américain.

Ensemble, les secteurs de la finance, de l'énergie et des matériaux représentent près de 60 % de la pondération du marché de Toronto.

Le secteur de l'énergie a perdu 2,2 % mardi, alors que le pétrole s'est établi à 70,86 $ le baril, en baisse de 0,4 %.

Les prix de l'or et du cuivre ont également baissé, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a terminé en baisse de 2 %.

Les actions de Teck Resources Ltd, qui est la cible d'une offre hostile de la part du minier suisse Glencore PLC, ont chuté de 3,7 %.

Les dix principaux secteurs ont tous perdu du terrain, y compris une baisse de 1,3 % pour les valeurs financières sensibles à la conjoncture.

Le taux d'inflation annuel du Canada a augmenté à 4,4 % en avril, contre 4,3 % en mars, ce qui pourrait pousser la banque centrale à augmenter à nouveau les taux d'intérêt après avoir interrompu sa campagne de resserrement depuis janvier. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai, Marguerita Choy et Deepa Babington)