Le principal indice boursier du Canada a enregistré une baisse au premier jour de l'année 2024, plombé par les pertes subies par les actions technologiques et financières, alors qu'un rebond des coûts d'emprunt à long terme a ébranlé les investisseurs.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé la séance de mardi en baisse de 86,3 points, soit 0,4 %, à 20 872,14.

L'indice de référence américain, le S&P 500, a également baissé, les rendements du Trésor américain ayant récupéré une partie de la forte baisse observée depuis novembre.

"Nous nous attendons à un mois de janvier un peu agité, car les rendements obligataires ont fortement augmenté et nous verrons si cela donne le ton pour l'année", a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

Le TSX a gagné plus de 8 % en 2023, l'optimisme que la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada commenceront bientôt à réduire les taux d'intérêt ayant compensé la possibilité d'un ralentissement de la croissance économique.

Le secteur manufacturier canadien s'est contracté en décembre à son rythme le plus élevé depuis les premiers mois de la pandémie de COVID-19, l'augmentation du coût des produits manufacturés ayant freiné la demande, selon les données disponibles.

Le secteur technologique a chuté de 2,8 %, les actions de la société de commerce électronique Shopify Inc. ayant perdu 4,6 %. Le secteur de la santé a perdu 1,5 % et le secteur financier, fortement pondéré, a terminé en baisse de 0,6 %.

Au cours d'une année difficile pour les banques canadiennes, les actions du prêteur de taille moyenne EQB Inc ont bondi de plus de 50 % grâce à une solide croissance des bénéfices, ce qui en fait l'action bancaire la plus performante en 2023, les investisseurs s'attendant à d'autres gains cette année.

L'énergie a été un point positif, augmentant de 0,5 %, même si le prix du pétrole a baissé de 1,8 % à 70,38 $ le baril.