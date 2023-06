Le principal indice boursier canadien a atteint jeudi son niveau de clôture le plus élevé en 10 jours, aidé par des signes de "poussée verte" dans le secteur de l'énergie et par des nouvelles positives pour les valeurs bancaires américaines.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 94,32 points, soit 0,5 %, à 19 913,17, sa quatrième journée consécutive de gains et son niveau de clôture le plus élevé depuis le 19 juin.

"C'est une réponse à ce que les marchés plus larges ont fait à l'échelle mondiale et le TSX rattrape son retard depuis un certain temps", a déclaré Sid Mokhtari, technicien en chef des marchés pour CIBC Capital Markets.

Le TSX a progressé de 2,7 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice de référence américain, le S&P 500, dont la pondération en titres technologiques de haut vol est beaucoup plus élevée, a gagné 14,5 %.

"Nous commençons à voir de petites pousses vertes dans le secteur de l'énergie, ce qui constitue un autre élément positif potentiel étant donné son poids dans l'indice TSX", a déclaré M. Mokhtari.

"Nous constatons également que le secteur bancaire américain commence à montrer des signes de renforcement des fondamentaux, ce qui devrait également être positif pour notre secteur."

Le S&P 500 a également progressé jeudi après que les principaux prêteurs ont passé avec succès le test de résistance annuel de la Réserve fédérale.

Le secteur financier à forte pondération du marché de Toronto, qui représente 29 % de la capitalisation boursière du TSX, a progressé de 0,6 %, aidé par les gains des six principaux titres bancaires, y compris la Banque de Nouvelle-Écosse, qui a terminé en hausse de 1,4 %.

Le secteur de l'énergie, qui est également fortement pondéré, a progressé de 1 %, le prix du pétrole s'étant établi à 69,86 $ le baril, soit une hausse de 0,4 %.

BlackBerry Ltd s'est distinguée. Ses actions ont bondi de 7,4 % après que la société a affiché un bénéfice surprise pour le premier trimestre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Vinay Dwivedi, Shailesh Kuber et Deepa Babington)