Qui a dit que les bénéfices des entreprises étaient en baisse ?

De nouvelles données montrent que les bénéfices par action des entreprises du S&P 500 sont restés à peu près stables au premier trimestre, ce qui représente une amélioration considérable par rapport aux prévisions sombres du début de la saison des rapports.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre est pratiquement terminée, les entreprises du S&P 500 sont en passe d'enregistrer une augmentation moyenne de leur bénéfice par action de 0,03 % d'une année sur l'autre, selon les données I/B/E/S de Refinitiv. À titre de comparaison, les analystes début avril, avant que la plupart des entreprises ne publient leurs résultats, prévoyaient en moyenne une baisse de 5,1 %, alors que les bénéfices par action du quatrième trimestre 2022 avaient chuté de 3,2 %.

Notamment, le revenu net des entreprises du S&P 500 a chuté de 2,9 % au premier trimestre, selon Refinitiv, ce qui montre que leurs bénéfices globaux ont en fait diminué. La stagnation du bénéfice par action au cours du même trimestre s'explique par le rachat d'actions par les entreprises, qui augmente le bénéfice par action restante.

Les inquiétudes concernant une éventuelle récession aux États-Unis, alors que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ont fortement pesé sur le sentiment des investisseurs, et les entreprises qui ont publié leurs résultats au cours des dernières semaines ont renforcé ces inquiétudes.

Toutefois, les résultats des entreprises ont généralement été meilleurs que prévu, même si les dirigeants ont mis en garde contre les nuages de l'orage économique. Près de 77 % des entreprises ont déclaré des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes, ce qui est supérieur aux taux de 74 % enregistrés au cours des quatre trimestres précédents et de 66 % sur la période à long terme, selon Refinitiv.

Il y a une semaine, les bénéfices par action du premier trimestre étaient en passe de baisser de 0,01 %. J.M. Smucker et Campbell Soup Co ont été parmi les entreprises qui ont aidé à sortir les bénéfices du S&P 500 de la zone négative ces derniers jours, les deux vendeurs de produits alimentaires emballés ayant annoncé des bénéfices par action supérieurs aux estimations des analystes.

L'action de J.M. Smucker a grimpé de 2,5 % depuis que le fabricant de beurre de cacahuète Jif a annoncé mardi une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires annuel, misant sur des prix plus élevés et une demande stable pour ses repas et en-cas prêts à consommer. L'action de Campbell Soup a chuté de plus de 8 % depuis son rapport de mercredi, qui a déçu les investisseurs en maintenant ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, bien qu'elle ait dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels.

Si les bénéfices du premier trimestre se sont révélés meilleurs que prévu, les analystes restent en moyenne pessimistes quant aux perspectives de bénéfices, prévoyant en moyenne une baisse de 5,4 % du BPA au deuxième trimestre, selon Refinitiv.