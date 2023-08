La société américaine Viking Global Investors a rouvert son fonds phare de gestion alternative long/short à de nouveaux capitaux après l'avoir fermé pendant plus de dix ans, selon trois personnes familières avec le sujet, alors que les rendements des fonds de gestion alternative en actions se renforcent dans l'ensemble du secteur.

Dirigé par le cofondateur et directeur général Andreas Halvorsen, Viking a terminé le mois de juin avec 26 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le secteur des actions publiques, selon son site web. Halvorsen est un "Tiger Cub", c'est-à-dire un protégé du légendaire investisseur Julian Robertson.

En 2011, Viking a décidé de fermer son fonds spéculatif long/short à de nouveaux investisseurs parce qu'il devenait trop grand pour explorer des opportunités de trading rentables, selon les rapports de presse de l'époque.

Les personnes au fait de la réouverture du fonds, qui n'avait pas été signalée auparavant, ont parlé sous le couvert de l'anonymat car les négociations entre Viking et les investisseurs sont privées.

Viking s'est refusé à tout commentaire.

La décision de rouvrir le fonds à de nouveaux capitaux intervient à un moment où les fonds spéculatifs en actions sont les principaux gagnants de l'industrie, largement soutenus par une récente reprise inattendue du marché.

L'indice S&P 500 a augmenté d'environ 21 % au cours de l'année qui s'est achevée en juillet, entraînant une hausse de 7,8 % des fonds spéculatifs long/short, selon le fournisseur de données HFR. L'année dernière, les fonds spéculatifs sur actions ont perdu en moyenne 10,1 %, selon HFR.

La reprise des marchés boursiers a incité certains investisseurs institutionnels à repenser leur stratégie globale. Une récente enquête de Goldman Sachs a montré que les grands investisseurs, tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurance, sont prêts à augmenter leurs allocations aux fonds spéculatifs de crédit et d'actions.

À la fin du mois de mars, Viking détenait des positions importantes dans des entreprises telles qu'Amazon, Meta Platforms, Microsoft, selon les dépôts réglementaires, qui ont connu une forte hausse dans le cadre du boom de l'intelligence artificielle.

Il détenait également une participation dans General Electric, qui a augmenté d'environ 74 % cette année. Le fonds de Halvorsen était également fortement axé sur les sociétés de soins de santé et de biotechnologie.

Fondé en 1999, Viking a commencé comme un fonds spéculatif long/short et a ajouté une stratégie long-only dix ans plus tard. Plus récemment, la société a étendu ses activités aux actifs privés, au crédit et au capital structuré. Au total, la société gère 41 milliards de dollars d'actifs, selon son site web. (Reportage de Carolina Mandl à New York ; Rédaction de Michelle Price et Jamie Freed)