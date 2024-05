Les sociétés d'investissement qui ont privatisé l'opérateur de centrales électriques américain Calpine Corp. il y a six ans étudient différentes options, notamment la vente de la société, l'introduction en bourse ou la cession de participations, pour une valeur d'environ 30 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes au fait du dossier.

Les délibérations sur l'opération interviennent alors que les centres de données alimentant l'intelligence artificielle et les conditions météorologiques extrêmes, telles que les vagues de chaleur dues au changement climatique, stimulent la demande d'électricité sur certains des principaux marchés de Calpine, notamment le Texas, où l'entreprise exploite 12 centrales électriques.

Energy Capital Partners, Access Industries et CPP Investments, qui ont acquis Calpine pour 17 milliards de dollars en 2018, ont des discussions préliminaires avec des banques d'investissement sur leurs options de sortie, ont déclaré les sources.

Une transaction aurait probablement lieu fin 2024 ou début 2025, ont ajouté les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter des délibérations confidentielles.

Calpine n'a pas répondu à une demande de commentaire. ECP, CPP et Access se sont tous refusés à tout commentaire.

Une acquisition de Calpine serait la plus importante dans le secteur de l'électricité aux États-Unis depuis le rachat par emprunt de 45 milliards de dollars par TXU Corp en 2007. Une introduction en bourse serait probablement l'une des plus importantes jamais réalisées par une compagnie d'électricité américaine.

Selon son site web, Calpine possède 76 centrales électriques produisant près de 26 000 mégawatts d'électricité dans 22 États américains, ainsi qu'au Canada et au Mexique.

Calpine est un producteur d'électricité indépendant et, contrairement aux services publics réglementés, il peut vendre de l'électricité aux prix du marché, ce qui lui permet de réaliser des bénéfices plus importants lorsque la demande est élevée. Toutefois, cet arrangement l'expose également à un risque plus important sur le marché de l'électricité, car Calpine ne dispose pas d'une base de clientèle spécifique, contrairement aux entreprises de services publics réglementées. Ses clients sont des entreprises, des sites industriels et des résidences.

Après avoir stagné pendant la majeure partie du siècle, la demande globale d'électricité aux États-Unis devrait encore monter en flèche par rapport au record de 4 099 térawatts prévu pour 2024 par l'Administration américaine d'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Bien que les prévisions précises varient, Goldman Sachs a déclaré le mois dernier que la demande d'électricité aux États-Unis pourrait atteindre 5 036 térawatts d'ici 2030.

Compte tenu de ces perspectives, les investisseurs s'empressent de parier sur le secteur.

Depuis le début de l'année, l'action de Vistra Corp a bondi de 139 %, tandis que les actions de ses concurrents Constellation Energy et NRG Energy ont fait un bond de 81 % et 58 % respectivement. À titre de comparaison, l'indice S&P des services publics a progressé de 12 % et l'indice S&P 500 de 9 %. (Reportage de David French à New York, édition de Nick Zieminski)