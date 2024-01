Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Samuel Indyk

Les montagnes russes de l'année 2023, qui se sont achevées par une hausse des actions due à l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt dans un contexte de ralentissement de l'inflation, se sont prolongées au premier jour de bourse de l'année 2024, poussant les actions européennes à un plus haut de près de deux ans et mettant en évidence les sommets atteints par les marchés boursiers américains.

Le calendrier économique d'aujourd'hui semble peu chargé, de sorte que le thème qui anime les marchés depuis le début du mois de novembre semble devoir dominer jusqu'à la publication de données américaines importantes mercredi - JOLT et ISM manufacturier - et du compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Lors de cette réunion, la banque centrale a semblé effectuer le virage tant attendu, signalant que le resserrement des taux d'intérêt était probablement terminé et que la discussion sur les réductions de taux était à l'ordre du jour.

Les opérateurs ont rapidement fixé le prix de l'assouplissement de la politique monétaire et, à l'heure actuelle, ils s'attendent à un assouplissement de 150 points de base cette année, la première réduction de 25 points de base étant presque entièrement prévue pour le mois de mars.

Les minutes de mercredi seront analysées afin de déterminer si ce prix est justifié, d'autant plus que les commentaires des décideurs politiques de la Fed pendant la période des vacances ont été rares.

Il devrait en être de même cette semaine, à l'exception des discours de Tom Barkin, président de la Fed de Richmond, qui seront prononcés mercredi et vendredi.

M. Barkin aura l'occasion de voter sur la politique monétaire cette année, car le remaniement annuel des membres du Comité fédéral de l'open market prévoit que M. Barkin, Raphael Bostic, Mary Daly et Loretta Mester auront une voix, tandis qu'Austan Goolsbee, Patrick Harker, Neel Kashkari et Lorie Logan quitteront le comité en 2024.

Il reste à voir comment la nouvelle composition des votants au sein du FOMC influencera la politique menée cette année.

Pour l'heure, les actions européennes sont en hausse, le STOXX 600 atteignant son plus haut niveau depuis 23 mois et le DAX allemand progressant de plus de 1 %.

Les valeurs bancaires de la zone euro sont en tête de la hausse, avec un bond de 2 % et leur plus forte progression quotidienne depuis octobre.

Les contrats à terme de Wall Street prévoient également une ouverture en hausse. Le S&P 500 n'étant qu'à 1 % de son record historique, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que l'indice de référence américain n'atteigne de nouveaux sommets.

En Asie, le tableau est moins rose : l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique (hors Japon) a reculé de 0,6 %, plombé par la faiblesse de la Chine et de Hong Kong, les dernières données sur l'activité ayant signalé une reprise économique inégale.

Une enquête du secteur privé a montré que l'activité des usines chinoises s'est développée à un rythme plus rapide le mois dernier, mais cela contraste avec les données officielles, publiées dimanche, qui ont montré que l'activité manufacturière s'est contractée pour un troisième mois consécutif en décembre.

Ailleurs, le dollar oscille au-dessus d'un plus bas de cinq mois atteint à la fin de l'année dernière, tandis que les rendements obligataires aux États-Unis et en Europe sont en hausse mais restent à portée de main des plus bas de plusieurs mois atteints à la fin de l'année 2023.

Le bitcoin a également commencé la nouvelle année de la même manière qu'il a terminé la précédente, dépassant les 45 000 dollars pour la première fois depuis avril 2022.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* PMI manufacturier global S&P aux États-Unis.

* Adjudications de bons à 3 et 6 mois aux États-Unis