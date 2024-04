Le premier recul marqué des actions américaines en six mois laisse les investisseurs dans l'expectative : faut-il acheter la baisse ou attendre qu'elle se poursuive ?

Après plusieurs semaines mouvementées, le S&P 500 a perdu plus de 5 % par rapport à son sommet de clôture du 28 mars, soit son plus fort recul depuis le mois d'octobre. Bien qu'elles aient été rares au cours des derniers mois, de telles baisses ne sont pas rares : le S&P 500 a connu en moyenne trois reculs de 5 % ou plus chaque année depuis 1929, selon une analyse de Bank of America.

De nombreux acteurs du marché estiment que les facteurs qui ont permis au S&P 500 de gagner 10 % au premier trimestre - notamment la résistance de la croissance économique et l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle - sont toujours présents et soutiendront les actions à long terme.

Toutefois, la semaine dernière, les vendeurs ont pris le dessus. Vendredi, le S&P 500 a connu sa sixième séance de baisse consécutive, la plus longue depuis octobre 2022.

Si certains investisseurs achètent déjà en cas de faiblesse, d'autres attendent d'en savoir plus sur l'évolution de l'inflation, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la solidité des bénéfices des entreprises avant de se lancer.

Selon King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Wealth Management, un repli s'impose depuis longtemps. Je pense qu'il s'agit d'une correction classique à ce stade.

M. Lip a commencé à augmenter l'exposition des clients aux actions et prévoit d'en acheter d'autres si les actions continuent de baisser. Néanmoins, il pense que le S&P 500 pourrait perdre jusqu'à 10 % par rapport à son plus haut du 28 mars.

L'histoire montre que les débuts d'année en fanfare sont souvent suivis de reculs importants, après quoi le marché boursier se ressaisit généralement et poursuit sa progression.

Selon une étude de Truist Advisor Services, l'indice S&P 500 a enregistré un recul maximal moyen de 11 % chaque fois qu'il a progressé de 10 % ou plus au premier trimestre. L'indice a terminé l'année en hausse dans 10 cas sur 11 depuis 1950.

"Nous ne sommes pas surpris par ce léger recul", a déclaré Sonu Varghese, stratège macroéconomique mondial chez Carson Group, qui a profité de la récente faiblesse de l'indice pour augmenter ses positions dans les petites capitalisations.

"Je pense que les acheteurs vont commencer à intervenir", a-t-il déclaré.

Pourtant, les investisseurs sont devenus prudents. Les clients de BofA ont vendu pour 800 millions de dollars d'actions américaines au cours de la semaine écoulée, ce qui représente la troisième semaine consécutive de ventes nettes, a indiqué la société mardi dernier.

Par ailleurs, certains fonds sensibles à la volatilité, qui ont acheté des actions lorsque les marchés étaient en hausse, ont déjà commencé à vendre et pourraient se débarrasser d'un plus grand nombre de titres si les marchés deviennent plus turbulents. Les analystes de Nomura estiment que ces fonds pourraient se débarrasser d'environ 45 milliards de dollars d'actions si le S&P 500 évolue en moyenne de 1 % par jour au cours des deux prochaines semaines.

Les investisseurs surveillent également le niveau de l'indice de volatilité Cboe. Bien que l'indice se situe à 19, son plus haut niveau depuis six mois, certains observateurs de la volatilité pensent qu'il n'a pas totalement pris en compte les inquiétudes liées à l'inflation et les rumeurs géopolitiques qui ont effrayé les marchés au cours des dernières semaines.

"Avec l'escalade potentielle de la situation actuelle au Moyen-Orient, je suis surpris que la volatilité à court terme ne soit pas plus élevée", a déclaré Seth Hickle, associé gérant chez Mindset Wealth Management.

"Nous avons repositionné un petit nombre de positions, mais j'attends de voir l'évolution des bénéfices avant d'apporter des changements importants à nos portefeuilles."

En effet, nombreux sont ceux qui pensent que les bénéfices des semaines à venir de certains des plus grands noms du marché pourraient apporter un soutien aux actions - ou exacerber la chute. Tesla, Meta Platforms, Alphabet et Microsoft devraient tous publier leurs résultats dans les prochains jours.

Jusqu'à présent, les résultats ont été mitigés. Les actions de Netflix ont chuté vendredi, car son projet de ne plus partager le nombre d'abonnés à partir de 2025 a alimenté les inquiétudes concernant la croissance, tandis que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a revu à la baisse ses attentes concernant la croissance du secteur des puces.

"L'évaluation du S&P 500 reste supérieure à 20 fois les bénéfices prévisionnels [...] toute déception de la part des grands noms de la technologie pourrait faire basculer le marché de cette semaine en territoire survendu", a écrit Quincy Krosby, stratège mondial en chef de LPL Financial, dans une note de vendredi.

Les investisseurs se concentreront également sur la publication vendredi de l'indice mensuel des prix des dépenses de consommation personnelle, un élément crucial des données sur l'inflation avant la réunion de la Fed du 30 avril au 1er mai. L'inflation plus forte que prévu a érodé l'un des principaux moteurs du marché haussier, les investisseurs estimant désormais à environ 40 points de base les réductions de taux d'intérêt cette année, contre 150 au début de l'année 2024.

Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille pour Ingalls & Snyder à New York, a déclaré qu'il avait acheté des titres à la baisse dans des portefeuilles très agressifs, mais qu'il restait préoccupé par les données sur l'inflation à venir.

"La reprise de la désinflation est essentielle pour dissiper la crainte d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed, a-t-il déclaré.