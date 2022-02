Le revenu trimestriel de l'opérateur boursier Cboe dépasse les prévisions grâce à l'augmentation des volumes.

Cboe, qui fournit des plates-formes et des produits de négociation d'actions, de produits dérivés et de devises en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a déclaré que le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires a atteint 165,3 millions de dollars, soit 1,54 dollar par action diluée au cours du trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 87,1 millions de dollars, soit 81 cents par action diluée, enregistrés un an plus tôt.

"Nos résultats sont le fruit d'une augmentation des volumes dans toutes nos activités, associée à une demande accrue de notre gamme de solutions de données et d'accès ", a déclaré Ed Tilly, président-directeur général de Cboe, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les revenus des options ont augmenté de 25 %, en grande partie grâce à la hausse des volumes d'échange des produits propriétaires de la société basée à Chicago, qui comprennent des options liées à l'indice de volatilité VIX et à l'indice S&P 500. Les volumes quotidiens moyens des contrats à terme VIX ont bondi de 50 %.

En janvier, avec l'augmentation de la volatilité du marché et les prévisions de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, les volumes de contrats à terme VIX de Cboe ont bondi de 31 % par rapport à l'année précédente, les options VIX ont augmenté de 24 % et les options SPX de 17 %, a indiqué la société.

Le revenu net a augmenté de 27 % pour atteindre 390,5 millions.

En excluant les éléments exceptionnels, comme les coûts de fusion et d'acquisition, Cboe a gagné 1,70 dollar par action diluée, dépassant de 17 cents l'estimation moyenne des analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Ce résultat est dû à des frais de transaction plus élevés que prévu et à des dépenses plus faibles que prévu, a déclaré Daniel Fannon, analyste chez Jefferies.

Cependant, la prévision des dépenses de Cboe pour 2022 de 617 millions à 625 millions de dollars était supérieure aux estimations du consensus, a déclaré Fannon dans une obligation client.

Les actions de Cboe étaient en baisse de 0,2% à 116,45 dollars vendredi en fin de matinée.