Tandis que l'Europe évolue en légère hausse aujourd'hui, à l'aube d'une semaine chargée en termes de résultats, l'indice S&P500 recule de 0.15% en préouverture. Ce dernier avait terminé en hausse de 1.07% à 4958 points vendredi dernier, porté notamment par les bons résultats de Meta et Amazon.

Les opérateurs devraient par ailleurs digérer les chiffres de l'emploi américain bien meilleurs que prévu et les propos de Jerome Powell laissant entendre qu'il n'y aura pas de baisse de taux en mars.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Final PMI services sera publié à 15h45 et l'ISM services à 16h.

Graphiquement, la dynamique demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 4906 points, zone de convergence avec les moyennes mobiles à 20 et 50 heures. Au-dessus de ce niveau, l'indice pourrait prochainement tester le seuil symbolique des 5000 points.

Sous les 4906 points, il faudra au contraire envisager quelques prises de bénéfices en direction des 4842 points dans un premier temps.