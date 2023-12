New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales ont quasiment toutes terminé en petite hausse, lundi, sans appréhension avant la publication d'une série d'indicateurs économiques et les communications de plusieurs banques centrales, plus tard cette semaine.

En Europe, l'indice vedette de la Bourse de Francfort, le DAX (+0,21%), a poursuivi sa course aux records, que ce soit en séance (16.817,81 points) ou en clôture (16.794,43 points). Paris a terminé en hausse de 0,33% et Milan a grappillé 0,07%. Seule Londres a cédé 0,13%. A Zurich, le SMI a gagné 0,53%.

Le Dow Jones a gagné 0,43%, l'indice Nasdaq a pris 0,20% et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 0,39%. Le Dow Jones a fini à un sommet en clôture depuis début janvier 2022, le S&P 500 depuis fin mars 2022.

"La tendance est toujours positive sur les Bourses européenne, de manière presque surprenante à l'approche des prochaines réunions de banques centrales", a commenté Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

La banque centrale américaine (Fed) doit communiquer mercredi, suivie, jeudi, par la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE).

"Le marché s'attend à une rhétorique plus souple des banquiers centraux", mais ils "sous-estiment la capacité des banques centrales à laisser l'économie refroidir", a estimé Alexandre Baradez.

Pour Sam Stovall, analyste de CFRA, côté américain, l'entêtement de la place new-yorkaise à grimper "tient au fait que les investisseurs n'attendent pas de surprise de la Fed".

"Ils savent qu'elle a fini de remonter les taux et maintenant, la seule question est de savoir quand ils vont baisser", a-t-il poursuivi.

Mardi, les investisseurs se tourneront vers la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) de novembre aux États-Unis, avant celle, vendredi, des indices PMI services et manufacturier, européens et américains, qui reflètent l'état de l'activité du secteur privé et de l'activité manufacturière.

Le marché obligataire s'est stabilisé, lundi, après une semaine de montagnes russes. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'affichait à 4,23%, contre 4,22% vendredi en clôture.

Chamboulement dans la tech ___

A la cote, une fois n'est pas coutume, les capitalisations géantes du secteur technologique ont fait l'objet de prises de bénéfices, tandis que le Nasdaq a été soutenu par le reste des valeurs de l'indice.

Parmi elles, le fabricant de semi-conducteur Broadcom (+9,00%), qui a bénéficié d'un avis favorable de Citigroup.

Ses concurrents AMD (+4,26%), Intel (+4,31%) ou Qualcomm (+2,35%) ont également eu le vent dans le dos.

A l'inverse, Nvidia (-1,85%), Meta (-2,24%) et Alphabet (-1,42%) ont terminé dans le rouge.

Outre des prises de bénéfices, cette rotation est aussi due à des spéculations selon lesquelles la pondération des "mega caps" technologiques va être revue à la baisse à l'occasion de la révision trimestrielle de l'indice Nasdaq, lundi, selon Art Hogan, analyste de B. Riley Wealth Management.

Des investisseurs effectueraient ainsi des rééquilibrages de portefeuilles avant l'échéance, a-t-il dit.

Monte dei Paschi: l'ancien patron de Leonardo acquitté en appel ___

Alessandro Profumo, ancien patron du groupe italien d'aéronautique et de défense Leonardo, condamné en octobre 2020 à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication en tant que président de la banque Montei dei Paschi di Siena (BMPS), a été acquitté lundi en appel.

Après l'acquittement, le titre de BMPS est parti à la hausse à la Bourse de Milan et a clôturé en hausse de près de 3%.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les prix du pétrole se sont stabilisés, les investisseurs se montrant prudents avant une semaine riche en rapports sur le marché et décisions de politique monétaire.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, a grappillé 0,25% à 76,03 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en janvier, a grignoté 0,12% à 71,32 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro était quasiment stable face au dollar (+0,01%), à 1,0764 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 6,28%, à 41.077 dollars.

afp/rp