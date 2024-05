New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fait une pause, mardi, sur un marché calme en manque d'indicateurs, tandis que Wall Street s'est extrait du marasme pour signer de nouveaux records.

En Europe, la Bourse de Paris a lâché 0,67%, Francfort 0,22% et Londres 0,09%. A Zurich, le SMI a cédé 0,30%.

A New York, le Dow Jones a grignoté 0,17%. L'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 ont respectivement pris 0,22% et 0,25%, pour établir chacun un nouveau sommet historique.

Les plus grosses pondérations du Dow Jones, UnitedHealth et Goldman Sachs (16% de l'indice au total), ont brillé, de même que les capitalisations technologiques géantes côté Nasdaq.

Pour Jack Ablin, de Cresset Capital, ce regain d'euphorie va être mis à l'épreuve des résultats de la superstar de l'IA, le concepteur de semi-conducteurs Nvidia, attendus mercredi après Bourse.

"Cela sera un bon indicateur de la marge de progression que conservent encore les valeurs de l'IA", selon l'analyste.

Signe de l'humeur légère de la place new-yorkaise, l'indice VIX, qui mesure l'anxiété des investisseurs, est descendu mardi à son plus bas depuis cinq mois.

Pour Jack Ablin, le marché est allé trop haut et est en surchauffe. "Si on compare les prix des actions à ceux des obligations, elles sont probablement au plus haut depuis la crise financière."

Sur le marché obligataire, les taux se détendaient légèrement. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans pointait à 4,41%, contre 4,44% en clôture la veille.

Deux membres de la banque centrale américaine (Fed), le gouverneur Christopher Waller et le président de l'antenne d'Atlanta Raphael Bostic ont estimé, mardi, que les récents indicateurs incitaient à l'optimisme, mais que des baisses de taux n'étaient pas à attendre avant plusieurs mois.

Microsoft au sommet ___

Microsoft (+0,87%) a atteint un nouveau record en clôture, et pèse désormais 3.189 milliards de dollars de capitalisation. Sa valorisation boursière a quasiment décuplé en dix ans.

La vague de nouvelles offres lancées depuis dix jours par les vedettes de l'intelligence artificielle (IA) générative, que ce soit Microsoft, mais aussi Google (+0,61% pour Alphabet) ou OpenAI, ont redonné un coup de fouet au secteur en Bourse.

A l'inverse, moins présents sur le segment des produits de grande consommation labellisés IA, Amazon (-0,21%) et Meta (-0,90%) sont restés en retrait bien qu'investissant également des milliards dans cette technologie.

AstraZeneca ambitieux ___

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé qu'il visait une hausse de 75% de son chiffre d'affaires d'ici à 2030 en misant sur l'oncologie, avec le lancement de 20 nouveaux médicaments.

Le groupe, qui a réalisé une série d'acquisitions ces dernières années, dont celle d'Alexion pour 39 milliards de dollars, prévoit de "continuer à investir dans les technologies transformatives" qui vont "former le futur de la médecine".

L'action a gagné 2,22% à Londres.

Roche: percée thérapeutique, mais pas boursière ___

Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé mardi avoir obtenu le statut de percée thérapeutique aux Etats-Unis pour un traitement expérimental contre une forme de cancer du sein difficile à traiter.

A la Bourse suisse, le titre a néanmoins cédé 0,67%.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les prix du pétrole se sont repliés, les investisseurs s'accommodant du risque géopolitique.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a cédé 0,99% à 82,88 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin, dont c'était le dernier jour de cotation, a perdu 0,67% à 79,26 dollars.

Au lendemain d'un nouveau sommet en séance à 2.450,07 dollars l'once, l'or cédait 0,18% à 2.420,82 dollars l'once.

L'euro était stable face au dollar (-0,02%), à 1,0855 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 2,99% à 69.730 dollars.

afp/rp