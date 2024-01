Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes progressaient vendredi, Wall Street se montrant plus prudente, sur fond de spéculations sur une prochaine baisse de taux d'intérêt, tandis que le pétrole grimpait à la suite des bombardements américains et britanniques contre les rebelles Houthis au Yémen,

Wall Street a ouvert en petite hausse: vers 14H55 GMT, le Nasdaq montait de 0,43%, le S&P 500 de 0,34% et le Dow Jones était stable (-0,03%).

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts des Etats-Unis à deux ans, l'échéance la plus sensible aux anticipations de politique monétaire, tombait à 4,13%, contre 4,25% jeudi à la clôture, signe que les investisseurs accordent de plus en plus de crédit à l'hypothèse d'une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale (Fed).

En Europe, la tendance était franchement au vert: Paris montait de 1,10%, Londres de 0,94%, Francfort de 1,10% et Milan de 0,98%. L'indice Eurostoxx 600 avançait de 1,03%, en chemin vers sa meilleure progression journalière depuis près d'un mois. A Zurich, le SMI gagnait 0,61%.

Les rendements des emprunts des Etats européens reculent aussi: le taux à 10 ans allemand passait à 2,17% contre 2,23% jeudi, celui de la France à 2,66% contre 2,73%.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a aussi déclaré jeudi que les taux d'intérêt directeurs de la zone euro avaient atteint leur pic, après avoir grimpé face à une inflation élevée l'année dernière. Elle a aussi confirmé que la baisse de taux était "la logique" mais a refusé d'avancer un calendrier.

Pour Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades, les Bourses européennes sont "soutenues par des données macroéconomiques positives".

Vendredi, l'inflation en Espagne et en France en décembre ont été confirmées par leur seconde estimation.

Autre bonne nouvelle sur le plan économique, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi de 0,3% en novembre après une baisse de même ampleur le mois précédent, signe de résilience de l'économie britannique.

Les investisseurs commencent aussi à se tourner vers les résultats d'entreprises aux Etats-Unis et aux annonces d'entreprises avant leurs résultats en Europe.

Résultats en baisse des banques américaines ___

Bank of America (-0,78%), JPMorgan Chase (+3,37%) et Citigroup (+3,17%) ont présenté des résultats trimestriels en repli. JPMorgan Chase a vu son bénéfice net chuter de 15% au quatrième trimestre et Citigroup a annoncé la suppression de 20.000 de postes.

Le premier gestionnaire d'actifs au monde Blackrock a lui publié un bénéfice net en hausse de 9% au quatrième trimestre et annoncé l'acquisition de la société d'investissement Global Infrastructure Partners (GIP), spécialisée dans les infrastructures, pour environ 12,5 milliards de dollars. Son action grappillait 0,81%.

Burberry prend une veste ___

Le groupe de luxe britannique Burberry dévissait de 7,46% à Londres après l'actualisation de ses prévisions financières pour l'année.

"La situation a été particulièrement difficile aux États-Unis, où les ventes à périmètre constant ont baissé de 15%", note l'analyste de Bernstein Luca Solca.

A Paris, LVMH cédait 0,79%, Kering 1,81% et Hermès 0,58%.

Grifols ne convainc pas ___

Le cours du géant pharmaceutique espagnol Grifols, accusé de manipulation comptable par le fonds activiste Gotham City Research, a poursuivi vendredi sa chute, les investisseurs restant sceptiques face à la défense de l'entreprise, qui réfute toute irrégularité.

Il chutait de 9,13%, ayant perdu près de 40% de sa valeur depuis le début de la semaine.

Le baril de Brent au-dessus des 80 dollars ___

Les prix du brut bondissent vers 14H45 GMT, à la suite des bombardements américains et britanniques contre les rebelles Houthis au Yémen, le marché craignant des ruptures d'approvisionnement.

Le marché semble interpréter ces attaques "plutôt comme une escalade avec des représailles probables de la part de l'Iran et de ses alliés", souligne Bjarne Schieldrop, analyste de Seb. "La température monte dans la région."

Le baril de Brent de mer du Nord prenait 3,49% à 80,10 dollars, au-dessus des 80 dollars pour la première fois depuis fin décembre. Celui de WTI montait de 3,10% à 74,25 dollars.

L'euro montait de 0,08% face au dollar, à 1,0981 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 1,72% à 45.367 dollars.

afp/rp