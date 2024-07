Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse vendredi, optimistes après la publication de l'inflation américaine plus faible qu'attendu, qui rend toujours plus probable une baisse des taux en septembre, tandis que la Bourse de Tokyo a subi un net recul.

Après deux séances consécutives de nette hausse, les Bourses de Paris, Londres et Francfort ont à nouveau démarré dans le vert vendredi. A 09h50, la place française grappillait 0,57% et son homologue britannique 0,36%. Seule Francfort traversait un début de séance plus poussif, stable à +0,05%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI progresse de 0,4% vers 10h25.

La Bourse de Tokyo a terminé en nette baisse vendredi après la chute du Nasdaq à Wall Street la veille et la nette remontée du yen face au dollar jeudi soir, que certains attribuaient à une intervention du gouvernement japonais.

Après ses records des dernières séances, l'indice vedette Nikkei a perdu 2,45% à 41.190,68 points, signant sur la semaine une petite progression de 0,7%. L'indice élargi Topix a lâché 1,18% à 2.894,56 points.

Jeudi, Wall Street a conclu une journée mitigée, marquée par la publication de l'inflation américaine en juin, plus faible que prévu, à 3% sur un an.

Après la publication de l'indice CPI, "les investisseurs ont clairement compris que l'inflation est sur la bonne voie pour justifier une baisse des taux de la Fed plus tôt que prévu hier", indique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Le ralentissement plus fort qu'attendu de l'inflation aux Etats-Unis a certes donné plus de crédibilité à une future baisse des taux de la banque centrale américaine, mais a aussi servi de prétexte à des prises de bénéfices boursiers.

Wall Street a donc terminé mitigée: le Dow Jones a grappillé 0,08% mais le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,95% et le S&P 500 a lâché 0,88%.

Toutes les grandes capitalisations de la technologie ont rendu du terrain à l'instar de la favorite du marché, Nvidia (-5,57 %), mais aussi Amazon (-2,37%), Apple (-2,32%) ou Intel (-3,93%).

La séance de vendredi devrait être marquée par la publication des premiers résultats d'entreprises, les grandes banques américaines ouvrant le bal. "Les actions des grandes banques américaines ont surperformé le S&P 500 cette année. Mais les résultats du deuxième trimestre peuvent sembler mitigés car l'environnement des taux d'intérêt n'était pas favorable", note Ipek Ozkardeskaya.

Sur le marché obligataire, les taux se sont nettement repliés aux Etats-Unis. Le taux à 10 ans a atteint son plus bas depuis un mois jeudi vers 17H GMT, avant de remonter un peu vendredi, à 4,21% à 7H30 GMT. Le taux d'intérêt à dix ans allemand, la référence en Europe, était à 2,5% au même moment.

Lourdes pertes pour Ericsson

L'équipementier suédois de télécommunications Ericsson a enregistré une lourde perte nette de 11 milliards de couronnes, soit 960 millions d'euros, au deuxième trimestre, en raison de la dépréciation déjà annoncée de l'américain Vonage, spécialiste du cloud acquis en 2021, a-t-il annoncé vendredi.

Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre a reculé de 7% à 59,8 milliards de couronnes (5,2 milliards d'euros), et l'équipementier prévoit "des conditions de marché difficile" pour l'ensemble de l'exercice en dépit d'une amélioration aux Etats-Unis, a-t-il précisé dans un communiqué.

Deutsche Telekom privée de Huawei

Le géant allemand des télécommunications (+0,51%) ne pourra plus utiliser de composants et technologies Huawei et ZTE sur son réseau 5G en Allemagne, après leur interdiction jeudi par le gouvernement pour des raisons de "sécurité".

Les produits des deux entreprises ne seront plus utilisés dans le "coeur du réseau" d'ici "fin 2026 au plus tard", et remplacés dans les systèmes "d'accès et de transport" 5G d'ici "fin 2029 au plus tard", a annoncé la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. "Nous devons réduire les risques pour la sécurité et, contrairement au passé, éviter les dépendances", a-t-elle justifié, lors d'une conférence de presse à Berlin.

Pétrole en hausse, l'euro aussi

Les cours du pétrole progressent encore. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,59%, à 85,9 dollars vers 09h45. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), prenait 0,73%, à 82,23 dollars.

L'euro continue de grimper face au dollar, à 1,0868 dollar pour un euro vers 09h30, son plus haut niveau depuis plus d'un mois et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale.

afp/vj