Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes reculent nettement mardi, toujours confrontées aux nombreuses incertitudes politiques en France, tandis que Wall Street a ouvert sans direction claire, après une nouvelle séance marquée par des records lundi.

Contrairement au Dow Jones (-0,17%), le S&P 500 (+0,23%) et le Nasdaq (+0,36%) évoluaient tous les deux dans le vert quelques minutes après l'ouverture de Wall Street (13H40 GMT). Les deux indices ont encore battu des records la veille (respectivement le 35e et le 25e de l'année).

En Europe, les différentes places boursières connaissent une dynamique inverse, les investisseurs étant toujours troublés par l'incertitude issue des élections législatives françaises et prudents avant la prise de parole du président de la banque centrale américaine (Fed), à 14H00 GMT.

Paris, première concernée, baissait plus nettement que les autres (-1,18% à 13H40 GMT). Au même moment, Francfort perdait 0,83%. De son côté, Londres lâchait 0,60%. A Zurich, le SMI gagnait 0,29%.

Dimanche soir, les élections législatives françaises ont placé la gauche en tête sans pour autant lui conférer de majorité absolue. "Ce résultat ne répond guère aux inquiétudes légitimes concernant les finances publiques françaises" selon Pierre Beniguel, de Vontobel AM, pour qui "la confiance dans les actifs français restera fragile en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre.

L'incertitude des investisseurs est d'autant plus grande que de la majorité qui se dégagera au Parlement dépendra la mise en place de réformes potentiellement coûteuses pour l'équilibre des finances publiques.

L'agence de notation Moody's a prévenu mardi que l'abrogation de la réforme des retraites et une baisse de la volonté gouvernementale de faire des économies pourraient avoir un impact négatif sur la notation de la France, et souligné les "difficultés" à venir dans le vote des lois.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt remontaient en Europe, de manière un peu plus importante en France qu'en Allemagne.

Les investisseurs ont désormais les oreilles tendues vers l'audition du président de la banque centrale américaine Jerome Powell, attendu devant une commission du Sénat américain à 14H00 GMT. Mercredi, il s'exprimera devant la seconde assemblée.

Il pourrait rester prudent sur la trajectoire de l'inflation mais "il est possible qu'il se montre légèrement plus optimiste et qu'il soit prêt à réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu, compte tenu du ralentissement de la croissance économique et de l'assouplissement du marché de l'emploi" encore observé vendredi, estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Sur le front macroéconomique, le ministère américain du Travail publiera, jeudi, l'indice de prix à la consommation CPI pour le mois de juin. Il est attendu à 3,1% sur un an, ce qui marquerait une décélération pour le troisième mois d'affilée.

La saison des résultats débute en fin de semaine, avec PepisCo et Delta, jeudi, suivis par JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, vendredi.

BP: jusqu'à 2 milliards "d'ajustements défavorables" ___

Le géant pétrolier britannique BP a annoncé mardi qu'il anticipait des "ajustements défavorables" après impôts compris "entre 1 et 2 milliards de dollars" dans ses résultats du deuxième trimestre, liés notamment à des dépréciations d'actifs, comme charges liées à la transformation "de notre raffinerie de Gelsenkirchen en Allemagne. L'action reculait encore de plus de 4% à 13H45 GMT et entraînait d'autres entreprises du secteur comme TotalEnergies (-2,38%), Repsol(-1,08%).

Baisse du pétrole ___

Les prix du pétrole fléchissaient mardi, les inquiétudes concernant les perturbations de l'offre en raison du passage de la tempête Béryl aux Etats-Unis s'étant atténuées. Vers 13H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,45% à 85,36 dollars et le baril de WTI américain lâchait 0,43% à 81,93 dollars.

Après avoir baissé en début de journée, l'euro se stabilisait face au dollar, à 1,0823 dollar pour un euro.

Le bitcoin reprenait 2,03% à 57.400 dollars.

afp/rp