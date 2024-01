New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales ont rebondi jeudi, plus à l'aise à l'idée d'un assouplissement monétaire plus tardif et plus lent que prévu, sans euphorie néanmoins.

Paris a progressé de 1,13%, soutenue par le secteur du luxe, poids lourd de l'indice CAC40, après les résultats du genevois Richemont. Francfort a avancé de 0,83%, Milan de 0,84% et Londres a grappillé 0,17%. A Zurich, le SMI a gagné 0,33%.

A New York, le Dow Jones a progressé de 0,54%, l'indice Nasdaq est monté de 1,35% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,88%.

Comme souvent depuis un an à Wall Street, ce sont les capitalisations géantes du secteur technologique qui ont donné de l'élan au reste du marché.

Bien moins fringant que ses grands rivaux ces derniers mois, Apple a, cette fois, tiré son épingle du jeu (+3,26%), à la faveur d'une note de Bank of America, qui recommande désormais d'acheter le titre, mettant, entre autres atouts, en avant le potentiel de la firme à la pomme dans les services en ligne.

Malgré ce réchauffement, le S&P 500 est revenu buter sur son record absolu, que ce soit en séance ou en clôture, les opérateurs manquant de conviction pour aller plus loin.

"Il est trop tôt pour conclure" que le marché a digéré la perspective d'un reflux des taux de la banque centrale américaine (Fed) moins rapide et plus tardif que prévu, a estimé Maris Ogg, de Tower Bridge Associates.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,14%, contre 4,10%, au plus haut depuis un mois.

"Il n'y a pas de tendance" à Wall Street, où les actions piétinent depuis un mois, a souligné l'analyste. "Tant que le marché n'aura pas connu au moins deux séances d'affilée avec des mouvements convaincants, on ne pourra pas tirer d'enseignement."

TSMC prévoit un rebond ___

Les résultats supérieurs aux attentes du taïwanais TSMC (+9,79%), coté à Wall Street, ont été un rayon de soleil pour le secteur technologique. Le directeur général, C.C. Wei, s'est dit optimiste pour l'année en cours, évoquant l'appétit pour l'intelligence artificielle (IA) dite générative.

Dans le sillage de TSMC, Marvell Technology (+4,36%), Qualcomm (+4,29%) et Broadcom (+3,65%) ont été à la fête.

En Europe, STMicroelectronics a grimpé de 3,70% à Paris, Infineon de 4,81% et l'équipementier spécialisé dans l'électronique Aixtron de 5,15% à Francfort. ASML de 4,06% à Amsterdam.

Richemont émerveille ___

Le géant du luxe Richemont s'est envolé de 10,39% après la publication d'une progression de 4% de son chiffre d'affaires pour le trimestre qui englobe les fêtes de fin d'année.

"Nous estimons que ce résultat est suffisant dans l'environnement actuel" pour faire rebondir l'action, alors que le secteur du luxe dans son ensemble connaît six derniers mois difficiles avec la normalisation de sa croissance après les années fastes postpandémie, estiment les analystes de RBC.

A Paris, LVMH a pris 2,47%, Hermès 1,76% et Kering 2,17%. A Milan, Moncler a gagné 1,10%.

A l'inverse, le groupe britannique de vente de montres de luxe Watches of Switzerland a plongé de plus de 35% après avoir fortement abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires alors que la période des fêtes a été "particulièrement volatile cette année pour le secteur du luxe".

Le pétrole remonte ___

Les prix du pétrole ont grimpé jeudi après de nouvelles frappes américaines contre les Houthis au Yémen et après des attaques réciproques entre l'Iran et le Pakistan.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, a gagné 1,56% à 79,10 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en février, a avancé de 2,09% à 74,08 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro reculait de 0,06% face au dollar, à 1,0876 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 3,71% à 41.126 dollars. Depuis un pic préalable à l'autorisation d'un nouveau produit d'investissement dans cette devise numérique, il y a une semaine, la reine des cryptos a effacé plus de 16% de sa valeur.

