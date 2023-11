Les fonds négociés en bourse cotés aux États-Unis et axés sur la Chine font l'objet d'une activité haussière sur les options, les investisseurs attendant la rencontre entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping, mercredi, pour trouver des signes d'apaisement des tensions entre les deux superpuissances.

Parmi les positions haussières, on trouve des options d'achat sur le Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF avec un prix d'exercice de 27 dollars - soit environ 6 % de plus que le niveau actuel du fonds - dont l'échéance est fixée à vendredi.

L'iShares Trust-China Large-Cap ETF dispose également de plusieurs lignes d'options d'achat à parité et à la hausse avec un intérêt ouvert important, y compris près de 100 000 contrats au prix d'exercice de 29,85. Le FNB se négociait à 27,28 $ mercredi.

D'autres grands FNB axés sur la Chine, y compris le iShares MSCI China ETF, le KraneShares CSI China Internet ETF, ont également montré une activité d'options optimiste, selon les données de Trade Alert.

"Il semble qu'il y ait un positionnement généralement haussier avant la réunion", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers, notant que les positions avaient été construites sur plusieurs jours. "L'intérêt ouvert pour les options expirant vendredi est fortement orienté à la hausse.

Bien qu'une partie du positionnement haussier puisse être liée à un rallye sur le marché des actions en général - y compris un bond mardi qui a vu le S&P 500 augmenter de 1,9 % sur les paris que la Réserve fédérale a fini de relever les taux d'intérêt - les investisseurs spéculent probablement aussi sur un résultat positif de la réunion entre Biden et Xi, a déclaré M. Sosnick.

"Le positionnement haussier dans ASHR et FXI est presque certainement le résultat de l'enthousiasme précédant la réunion puisqu'il est fortement biaisé en faveur des appels à la hausse à court terme et que le positionnement a eu lieu avant la hausse d'hier", a déclaré M. Sosnick.

MM. Biden et Xi sont arrivés à San Francisco mardi, où ils devaient se rencontrer en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). La réunion est prévue à 14 heures ET (1900 GMT).

L'enthousiasme naissant des investisseurs pour les actions chinoises est en contradiction avec les performances de ces ETF cette année. Les plus grands ETF liés à la Chine ont perdu entre 3 % et 9 % sur l'année. Dans le même temps, le S&P 500 a progressé de près de 18 %. Les gestionnaires de fonds interrogés en novembre par BofA Global Research ont désigné la vente à découvert d'actions chinoises comme la deuxième opération "la plus encombrée" du marché. Daniel Kirsch, responsable des options chez Piper Sandler, a déclaré que les récents flux d'options haussières sur KWEB pourraient être liés à une combinaison d'enthousiasme avant la rencontre Biden-Xi ainsi qu'aux résultats des sociétés chinoises de commerce électronique JD.com et Alibaba. Mercredi, JD.com a fait état d'un bond de ses bénéfices au troisième trimestre, tandis que les résultats d'Alibaba sont attendus après la clôture des marchés. "Les gens recherchent des secteurs qui pourraient rattraper (la reprise des marchés plus larges)", a déclaré M. Kirsch.