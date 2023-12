Les actions mondiales ont peu varié le dernier jour de bourse de l'année, mais se dirigent vers leur meilleure performance annuelle depuis 2019, tandis que les bons du Trésor américain devraient terminer l'année à peu près là où ils l'ont commencée, camouflant ainsi quelques mouvements sauvages pour l'indice de référence en 2023.

Les actions du monde entier ont fortement augmenté au cours des deux derniers mois de l'année, alors que les rendements des obligations de référence ont chuté en raison des attentes de réductions des taux des banques centrales au début de 2023.

Le S&P 500 a clôturé jeudi à 0,3 % de son record de clôture, atteint le 3 janvier 2022, laissant les traders sur le qui-vive pour savoir si l'indice de référence atteindra un nouveau sommet avant la fin de l'année.

L'indice de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite ont tous peu varié vendredi.

"Le marché d'aujourd'hui bénéficie d'une toile de fond macroéconomique plus large en ce qui concerne la Fed, mais a également apprécié la preuve de la résistance du marché du travail", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef pour LPL Financial, dans un courriel.

Le S&P 500 a progressé de près de 25 % cette année grâce à une hausse massive des grandes valeurs technologiques, tandis que le STOXX 600 européen, actuellement à un pic de 23 mois, se dirige vers un gain annuel de près de 13 %, et l'indice mondial des actions MSCI vers un gain de 20 %, le plus important depuis quatre ans. Tous ces indices ont connu une forte hausse en novembre et décembre.

"Nous avons englouti une grande partie des rendements attendus pour 2024. La dynamique positive des marchés est évidemment associée à la baisse des rendements, et la question est maintenant de savoir combien de temps cette tendance peut se poursuivre", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.

M. Chaar a déclaré que les rendements futurs "sont probablement plus modérés" qu'ils ne l'étaient au début du mois de novembre, mais que si les taux d'intérêt américains à long terme s'établissent autour de 3,5 % ou 4 %, il y a "peu de risque d'un grand revirement" et que les bénéfices continus des entreprises pourraient ajouter "quelques pourcents de hausse".

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était de 3,881 %, en hausse de 3,1 points de base sur la journée, et remarquablement juste quelques points de base au-dessus de son niveau du début de l'année.

Cette performance annuelle masque des fluctuations importantes, puisque le rendement du billet a atteint 5,021 % en octobre, son plus haut niveau depuis 2007, avant de reculer et d'entraîner la hausse des actions.

La baisse des rendements s'explique par un déclin soutenu de l'inflation dans le monde entier, qui a fait naître l'espoir que les banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt au début de l'année prochaine, alors même que l'économie américaine est restée globalement forte.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à 88 % la probabilité que la Réserve fédérale américaine commence à réduire ses taux d'intérêt en mars, contre 35 % à la fin du mois de novembre. Les opérateurs tablent également sur un assouplissement de plus de 150 points de base l'année prochaine de la part de la Fed, de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre.

L'inflation espagnole a été une donnée économique rare pendant la période calme entre Noël et le Nouvel An. L'inflation sur 12 mois harmonisée par l'Union européenne est restée inchangée par rapport à novembre, à 3,3 %, bien qu'inférieure aux 3,4 % attendus par les analystes interrogés par Reuters.

SOUS-PERFORMANCE CHINOISE

Les marchés chinois ont été les principaux sous-performants, malgré l'optimisme qui régnait au début de l'année lorsque Pékin a mis fin à sa politique de "zéro COVID".

L'indice Hang Seng de Hong Kong et l'indice des valeurs sûres chinoises ont tous deux perdu plus de 10 % au cours de l'année, en raison de la perte de confiance des investisseurs dans la deuxième économie mondiale.

Ces pertes sont comparables à celles du Nasdaq, qui a progressé de 44 % en 2023, et de l'indice japonais Nikkei 225, qui a gagné 28 %.

Sur le marché des devises, le dollar était en recul et se dirigeait vers une baisse de 2 % cette année après deux années de fortes hausses, les baisses reflétant la chute des rendements américains.

Par rapport à un panier de devises, le dollar s'est maintenu à 101,36, s'éloignant du plus bas niveau de cinq mois de 100,61 qu'il a atteint mercredi.

En ce qui concerne les matières premières, les contrats à terme sur le blé et le maïs à Chicago étaient prêts à subir la plus forte baisse annuelle depuis dix ans, l'atténuation des goulets d'étranglement de l'offre dans la région de la mer Noire et l'augmentation de la production ayant pesé sur les prix.

Les prix du pétrole devraient terminer l'année 2023 en baisse de 10 % après une année de fortes fluctuations dues aux inquiétudes géopolitiques, aux réductions de production et aux mesures mondiales visant à maîtriser l'inflation.

Vendredi, le pétrole brut américain a augmenté de 0,92 % pour atteindre 72,43 dollars le baril et le Brent était à 77,82 dollars, en hausse de 0,87 % sur la journée.

Le prix de l'or a légèrement augmenté vendredi et était sur le point de terminer sa meilleure année depuis 2020. L'or au comptant a baissé de 0,2 % à 2 061,39 $ l'once.