Les actions européennes ont augmenté vendredi, poussant le DAX allemand vers des niveaux records, les signes de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine encourageant les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,6 % et devrait terminer la semaine avec des gains modestes.

Les secteurs sensibles à la santé de l'économie, tels que les services financiers, les mines, la construction et les matériaux, ont été les principaux gagnants en Europe.

Le DAX allemand a augmenté de 0,6 % après avoir clôturé jeudi à son niveau le plus élevé depuis 2023. L'indice se négocie à moins de 40 points de son record historique de 16 290,19, atteint en novembre 2021.

Le S&P 500 et le Nasdaq de Wall street ont enregistré leur plus forte clôture en plus de huit mois jeudi, portés par l'optimisme qu'un accord sur le plafond de la dette américaine pourrait être conclu dans les jours à venir.

"S'il y a un accord, la réaction immédiate du marché des actions serait une légère reprise. Je ne pense pas que les actions s'envoleraient massivement parce que nous aurons probablement aussi un mouvement à la hausse des rendements obligataires", a déclaré Paul Danis, responsable de l'allocation d'actifs chez RBC Brewin Dolphin.

"Dans une perspective de 12 à 18 mois, je ne vois pas beaucoup de hausse pour les actions. Les économies n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour croître et les pressions inflationnistes restent fortes."

Les données ont montré que les prix à la production allemands ont augmenté légèrement plus que prévu à 4,1 % en avril, en glissement annuel, ce qui devrait maintenir la Banque centrale européenne sur la voie de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Alors que la Fed a laissé la porte ouverte à une pause dans son cycle de resserrement monétaire agressif, la BCE a signalé que d'autres hausses de taux d'intérêt étaient à l'ordre du jour. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, devraient s'exprimer lors de tables rondes distinctes plus tard dans la journée.

Les actions technologiques européennes ont toutefois atteint un plus haut de plus d'un an dans le sillage d'un rebond de leurs homologues de Wall street, les investisseurs ayant acheté des titres à forte croissance.

Les actions des sociétés de semi-conducteurs, telles que AMS et Nordic Semiconductor, ont augmenté de plus de 6 % chacune, alors que les marchés suisse et norvégien ont rouvert après un jour férié jeudi.

Le groupe immobilier suédois en difficulté SBB a chuté de 6,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq ans, après que Goldman Sachs a réduit son objectif de prix de 50 % à 5 couronnes suédoises. L'action a perdu plus de la moitié de sa valeur ce mois-ci en raison des inquiétudes concernant la dette du groupe. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Saumyadeb Chakrabarty)