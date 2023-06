Les actions de Wall street ont chuté mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt américains inchangés, mais a signalé dans de nouvelles projections économiques que les coûts d'emprunt augmenteront probablement d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année.

Le S&P 500 a inversé ses gains initiaux pour se négocier à la baisse après que la banque centrale américaine ait

a réagi

à une économie plus forte que prévu et à un ralentissement de la baisse de l'inflation.

Les nouvelles projections ont ajouté une tendance hawkish à la décision de taux d'intérêt de mercredi, montrant que les décideurs politiques à la médiane voient le taux d'intérêt de référence au jour le jour augmenter de la fourchette actuelle de 5,00 %-5,25 % à une fourchette de 5,50 %-5,75 % d'ici la fin de l'année.

"Le marché était plutôt suracheté avant la réunion de la Fed, a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities à Los Angeles, et tout signe de commentaire hawkish allait être négatif. Nous l'avons reçu et c'est la première réaction réflexe".

Plus tôt dans la journée de mercredi, une baisse plus importante que prévu de l'indice des prix à la consommation (IPC) a été enregistrée.

baisse

des prix à la production aux États-Unis en mai, due à une baisse des coûts des biens énergétiques et des denrées alimentaires, a indiqué que l'inflation se ralentissait. Les données du jour précédent

ont montré que

les prix à la consommation ont diminué le mois dernier.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 1,18 % à 33 808,66 points, tandis que l'indice S&P 500 a perdu 0,68 % à 4 339,39 points.

Le Nasdaq Composite a baissé de 0,83 % à 13 460,86 points.

Les actions américaines se sont redressées ces dernières semaines, portant le S&P 500 et le Nasdaq à des sommets de 14 mois, à la suite de signes de résilience économique, d'une saison de bénéfices meilleure que prévu et de paris selon lesquels les taux d'intérêt sont proches de leur maximum.

Si les valeurs technologiques des mégacapitalisations ont été à l'origine de la majeure partie des gains enregistrés cette année, les actions des petites capitalisations sensibles à l'économie, ainsi que les secteurs des matériaux et des banques, ont récemment rejoint le mouvement de hausse. (Reportage de Shristi Achar A et Sruthi Shankar à Bengaluru, et de Noel Randewich à Oakland, Californie. Rédaction : Vinay Dwivedi et David Gregorio)