Les actions de Wall street ont chuté mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt américains inchangés, mais a signalé dans ses nouvelles projections économiques que les coûts d'emprunt augmenteront probablement d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année.

L'indice S&P 500 a baissé, annulant les premiers gains après que la banque centrale américaine a réagi à une économie plus forte que prévu et à un ralentissement de la baisse de l'inflation.

Les nouvelles projections ont ajouté une tendance hawkish à la décision de taux d'intérêt de mercredi, montrant que les décideurs politiques à la médiane voient le taux d'intérêt de référence au jour le jour augmenter de la fourchette actuelle de 5,00 %-5,25 % à une fourchette de 5,50 %-5,75 % d'ici la fin de l'année.

"Le marché s'est effondré parce que les investisseurs craignent qu'il y ait au moins deux autres hausses de taux d'ici à la fin de l'année, sans réduction des taux", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef chez CFRA Research.

Plus tôt dans la journée de mercredi, une baisse plus importante que prévu des prix à la production aux États-Unis en mai, due à une diminution des coûts des biens énergétiques et des denrées alimentaires, a indiqué que l'inflation se ralentissait. Les données du jour précédent ont montré que les prix à la consommation ont ralenti le mois dernier.

Les opérateurs considèrent désormais qu'il y a 70 % de chances que la banque centrale relève ses taux d'intérêt en juillet, contre 60 % plus tôt mercredi, selon l'institut d'émission de la Banque centrale européenne.

Le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 1,19 % à 33 806,68 points, tandis que le S&P 500 perdait 0,61 % à 4 342,25 points.

Le Nasdaq Composite a baissé de 0,67% à 13 482,57 points.

UnitedHealth Group a chuté de 7,6 % après que l'assureur santé a annoncé une hausse des coûts médicaux au deuxième trimestre, car davantage de personnes âgées subissent des procédures non urgentes qu'elles avaient retardées pendant la pandémie.

L'indice S&P 500 du secteur de la santé a baissé de 1,3 %, tandis que l'indice S&P 500 des soins de santé gérés a chuté de 8,1 %, atteignant son niveau le plus bas depuis février 2022.

Les actions des opérateurs hospitaliers Universal Health Services et HCA Healthcare ont toutefois bondi de 4,3 % et 2,1 %, respectivement.

Les actions américaines se sont redressées ces dernières semaines, portant l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq à des plus hauts de 14 mois à la suite de signes de résilience économique, d'une saison de bénéfices meilleure que prévu et de paris selon lesquels les taux d'intérêt sont proches de leur maximum.

Le S&P 500 a augmenté de 13 % jusqu'à présent en 2023, tandis que le Nasdaq a grimpé de 29 %.

Si les valeurs technologiques des mégacapitalisations ont été à l'origine de la majeure partie des gains enregistrés cette année, les actions des petites capitalisations sensibles à la conjoncture, ainsi que les secteurs des matériaux et de la banque, ont récemment rejoint le mouvement de hausse.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,68 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,81 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 40 nouveaux records sur 52 semaines et 2 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 84 nouveaux records et 52 nouveaux records à la baisse.