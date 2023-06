(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* La Fed maintient ses taux et annonce d'autres hausses d'ici la fin de l'année

* Tesla met fin à une série de 13 séances de hausse

* Clôture des indices : S&P 500 +0,08%, Nasdaq +0,39%, Dow -0,68%.

14 juin (Reuters) - Les marchés boursiers américains ont terminé en demi-teinte mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu inchangés les taux d'intérêt américains tout en signalant, dans ses nouvelles projections économiques, que les coûts d'emprunt augmenteraient probablement encore d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

Les échanges ont été agités et les volumes importants après que le Comité fédéral de l'open market (FOMC) a réagi à une économie plus forte que prévu et à un ralentissement de la baisse de l'inflation.

Les nouvelles projections ont ajouté une tendance hawkish à la décision de taux d'intérêt de la Fed, montrant que les décideurs politiques à la médiane voient le taux d'intérêt au jour le jour de référence augmenter de la fourchette actuelle de 5,00%-5,25% à une fourchette de 5,50%-5,75% d'ici la fin de l'année.

"Certains s'attendaient à ce que la Fed fasse une pause ce mois-ci, mais aussi à ce qu'elle ne relève plus les taux", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research. "Cependant, il semble que les membres du FOMC soient devenus encore plus optimistes depuis la dernière réunion, et je pense que cela a pris les investisseurs par surprise."

Plus tôt dans la journée de mercredi, une baisse plus importante que prévu des prix à la production aux États-Unis en mai, due à une diminution des coûts des biens énergétiques et des denrées alimentaires, a signalé un refroidissement de l'inflation. Un jour plus tôt, les prix à la consommation se sont modérés le mois dernier.

Les traders considèrent maintenant qu'il y a 63 % de chances que la banque centrale augmente ses taux d'intérêt en juillet, contre 60 % plus tôt mercredi, selon l'outil Fedwatch du CME.

Les actions de Tesla Inc. ont baissé de 0,74 %, mettant un frein à la série de 13 séances de hausse du constructeur de voitures électriques, la plus longue jamais enregistrée. Plus de 43 milliards de dollars d'actions Tesla ont été échangés, soit plus que n'importe quel autre titre du S&P 500.

Les fabricants de puces électroniques Nvidia et Broadcom ont tous deux progressé de plus de 4 % et clôturé à leur plus haut niveau historique, ce qui a dopé le Nasdaq et le S&P 500. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a fait un bond de 1,5 %, ce qui porte à 48 % sa progression en 2023.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été important, avec 12,1 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 10,7 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

L'indice S&P 500 a progressé de 0,08 % pour terminer la séance à 4 372,59 points.

Le Nasdaq a gagné 0,39 % à 13 626,48 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,68 % à 33 979,33 points.

UnitedHealth Group a chuté de 6,4 % après que l'assureur santé a annoncé une hausse des coûts médicaux au deuxième trimestre, car de plus en plus de personnes âgées subissent des interventions non urgentes qu'elles avaient retardées pendant la pandémie.

L'indice S&P 500 du secteur de la santé a baissé de 1,1 % et l'indice S&P 500 des soins de santé gérés a chuté de 6,9 %, clôturant à son plus bas niveau depuis un an.

Toutefois, les actions des opérateurs hospitaliers Universal Health Services ont bondi de 3,7 % et HCA Healthcare a augmenté de 1,6 %.

Advanced Micro Devices a gagné plus de 2 % après que Reuters

a rapporté

que l'unité d'informatique dématérialisée d'Amazon pourrait utiliser ses nouvelles puces d'intelligence artificielle.

Les actions américaines se sont redressées ces dernières semaines, portant le S&P 500 et le Nasdaq à des sommets de 14 mois à la suite de signes de résilience économique, d'une saison de bénéfices meilleure que prévu et de paris selon lesquels les taux d'intérêt sont proches de leur maximum.

Le S&P 500 a augmenté d'environ 14 % jusqu'à présent en 2023, tandis que le Nasdaq a grimpé d'environ 30 %.

Si les actions des mégacapitalisations technologiques ont été à l'origine de la majeure partie des gains enregistrés cette année, les actions des petites capitalisations sensibles à la conjoncture, ainsi que les secteurs des matériaux et de la banque, se sont récemment joints à la hausse.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 dans une proportion de 1,3 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 40 nouveaux sommets et 2 nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 90 nouveaux sommets et 69 nouveaux creux.