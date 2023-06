(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Tesla et General Motors font un bond en avant grâce à un accord sur la recharge des véhicules électriques

* Adobe progresse grâce à la revalorisation de Wells Fargo

* Target dégringole après l'abaissement de la note de Citi

* Les indices : Dow en hausse de 0,16%, S&P gagne 0,3%, Nasdaq ajoute 0,53%.

9 juin (Reuters) -

Les actions américaines ont limité leurs gains vendredi, le S&P 500 luttant pour rester ferme, la reprise de Tesla n'ayant pas réussi à galvaniser l'ensemble du marché à la veille de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et des données sur l'inflation qui se tiendront la semaine prochaine.

Les actions de Tesla Inc ont grimpé de 5,00 % et étaient sur le point de connaître leur plus longue série de victoires depuis janvier 2021, après que General Motors Co a accepté d'utiliser le réseau Supercharger de l'entreprise. Les actions de GM ont augmenté de 1,3 %.

L'indice de référence S&P 500 a clôturé jeudi 20 % au-dessus de son plus bas niveau du 12 octobre, annonçant le début d'un nouveau marché haussier tel que défini par certains acteurs du marché.

"C'est peut-être le marché haussier le plus détesté de l'histoire des marchés haussiers", a déclaré Tim Holland, directeur des investissements de la plateforme d'investissement Orion OCIO.

"Le sentiment était terriblement déprimé à l'approche de la fin de l'année et reste encore du côté baissier.

Un rallye des actions des mégacapitalisations, une saison de bénéfices meilleure que prévu et les attentes selon lesquelles la Fed approchait de la fin de son cycle de relèvement des taux ont soutenu Wall street cette année malgré les inquiétudes concernant une récession imminente et une inflation collante.

Les actions des entreprises technologiques, dont Apple Inc, Advanced Micro Devices et Nvidia Corp, ont augmenté de 0,74 % à 3,43 % après avoir reculé en début de semaine.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, il y a 72 % de chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette actuelle de 5 % à 5,25 % lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

"Le ton général du marché est basé sur l'idée que la Fed va suspendre ses augmentations", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments. "Lorsqu'elle fera une pause, le marché dans son ensemble commencera à se redresser et rattrapera peut-être les grandes capitalisations technologiques qui ont ouvert la voie jusqu'à présent.

Les données sur les prix à la consommation publiées mardi contribueront à façonner les attentes concernant les nouvelles mesures de la Fed, les traders estimant déjà à 50 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base en juillet.

L'indice de volatilité CBOE, communément appelé la jauge de la peur à Wall street, a légèrement augmenté après avoir sombré à un nouveau niveau prépandémique de 13,83 points jeudi.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 53,49 points, soit 0,16%, à 33 887,1, le S&P 500 a gagné 12,99 points, soit 0,30%, à 4 306,92 et le Nasdaq Composite a ajouté 69,85 points, soit 0,53%, à 13 308,38.

Target Corp a glissé de 2,45% après que Citi a rétrogradé le détaillant à grande surface à "neutre", en disant que les ventes pourraient chuter davantage cette année en raison des défis économiques.

Adobe Inc a ajouté 4,41% après que Wells Fargo l'ait relevé à "surpondérer", déclarant que le fabricant de logiciels Photoshop était prêt à bénéficier du boom de l'IA générative.

Netflix Inc a gagné 3,46 % à la suite d'un rapport selon lequel les abonnements du géant de la diffusion en continu ont augmenté après sa répression du partage de mots de passe.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,49 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,55 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et cinq nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 75 nouveaux records et 39 nouveaux records à la baisse.