Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leur plus haut niveau en 14 mois mardi après que les prix à la consommation aient légèrement augmenté en mai, renforçant les paris selon lesquels la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion de mercredi.

Les actions ont progressé après qu'un rapport du Département du Travail américain ait montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,1% le mois dernier après un bond de 0,4% en avril, avec une inflation de base inchangée à 0,4%.

En glissement annuel, l'inflation globale a augmenté de 4,0 %, moins que les estimations, reflétant les baisses du coût des produits et services énergétiques, y compris l'essence et l'électricité.

"Si la Fed était à la recherche de données lui permettant de dire 'Nous allons faire une pause en juin', je pense qu'elle les a obtenues aujourd'hui", a déclaré Liz Young, responsable de la stratégie d'investissement chez SoFi à New York.

"Mais il s'agit là d'un autre exemple de ce que vous pouvez faire pour défendre votre point de vue. Si vous voulez être optimiste, vous dites que l'inflation a baissé de plus de 50 % depuis son pic. Si vous voulez être baissier, vous pouvez dire que l'inflation est encore plus de deux fois supérieure à l'objectif de la Fed", a déclaré M. Young.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les traders ont évalué à 93 % les chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5 % à 5,25 % mercredi, et à 62 % les chances d'une hausse de 25 points de base en juillet.

L'indice de référence S&P 500 s'est redressé d'environ 22 % depuis son plus bas niveau de clôture d'octobre 2022, alimenté en grande partie par des gains dans des poids lourds du marché tels qu'Apple Inc, Nvidia Corp et Tesla Inc. Plus récemment, des secteurs tels que l'énergie et les matériaux ont progressé, de même que les petites capitalisations.

Les actions de sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont grimpé après que la banque centrale chinoise a abaissé son taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois.

Advanced Micro Devices Inc a baissé après qu'une mise à jour de la stratégie d'intelligence artificielle du fabricant de puces n'a pas impressionné les investisseurs.

Officieusement, le S&P 500 a progressé de 0,69 % pour terminer la séance à 4 369,06 points.

Le Nasdaq a gagné 0,83 % pour atteindre 13 573,32 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,43 % pour atteindre 34 212,25 points.

Intel Corp a gagné après un rapport selon lequel le fabricant de puces est en pourparlers avec Arm de SoftBank Group Corp pour être un investisseur d'ancrage dans son introduction en bourse.

Bunge Ltd a progressé après que le négociant en céréales américain et Viterra, soutenu par Glencore, aient annoncé qu'ils fusionnaient pour créer un géant du commerce agricole d'une valeur d'environ 34 milliards de dollars, dette comprise.