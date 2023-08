Les actions asiatiques ont chuté mercredi, les données économiques chinoises décevantes et l'absence de mesures de relance significatives de la part de Pékin continuant à peser sur le sentiment des investisseurs.

L'Europe est prête à ouvrir à la baisse pour une nouvelle journée avec des contrats à terme FTSE en baisse de 0,15% à 0527 GMT. Les contrats à terme E-mini pour l'indice S&P 500 sont restés largement stables.

La jauge MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a élargi ses pertes pour baisser de 1,17% à un plus bas de 11 semaines.

Les prix des logements neufs en Chine ont baissé pour la première fois cette année en juillet, selon des données publiées mercredi, le dernier d'une série de chiffres négatifs qui indiquent une perte rapide de l'élan économique et soulignent l'urgence d'un soutien politique plus audacieux pour soutenir l'activité.

Mardi, la Chine a publié des données d'activité plus faibles que prévu pour le mois de juillet, suivies par l'annonce que Pékin ne publierait plus de données sur le chômage des jeunes, ce qui a encore ébranlé la confiance à Pékin.

La PBOC a également abaissé son taux directeur de manière inattendue mardi, plus tôt que ne l'attendaient de nombreux investisseurs. Cette décision fait suite à une série de données décevantes sur les prêts et le crédit, le marché du logement et l'industrie fiduciaire, ainsi qu'à la menace de déflation.

"Le sentiment des investisseurs à l'égard de la Chine est assez mauvais", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets.

M. Wong s'inquiète surtout de la baisse mensuelle des ventes au détail en Chine et de la faiblesse des investissements dans les infrastructures, ce qui suggère un manque de financement de la part des gouvernements locaux.

Les actions chinoises et hongkongaises ont prolongé leurs baisses, l'indice Hang Seng perdant jusqu'à 1,39 % et l'indice chinois CSI 300 0,45 %.

"Nous pensons que la banque centrale chinoise ne va pas assez loin dans la réduction des taux d'intérêt, encourageant les banques à prêter davantage et à stimuler l'activité de consommation très faible", a déclaré John Milroy, conseiller en investissement chez Ord Minnett.

L'indice Nikkei 225 du Japon a glissé de 1,3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis deux mois, les actions bancaires ayant baissé après un rapport de l'agence de notation Fitch sur une possible dégradation des grandes banques américaines.

L'indice australien S&P/ASX 200 a chuté de près de 1,5 %, sa plus forte baisse depuis environ six semaines.

Les marchés prendront connaissance des principales économies avec les données sur l'inflation en Grande-Bretagne et les minutes de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

La zone euro annonce également les chiffres préliminaires du produit intérieur brut du deuxième trimestre, qui devraient montrer une faible croissance de 0,2 % et une baisse de la production industrielle.

Les analystes de la Commonwealth Bank of Australia (CBA) s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre continue d'augmenter ses taux pour freiner l'inflation de base élevée, même si cela conduit à une récession.

"Contrairement aux autres grandes économies, l'inflation de base au Royaume-Uni n'a pas encore montré un retournement significatif", a déclaré la CBA dans une note. "Une récession au Royaume-Uni éclipsera probablement l'impact des taux d'intérêt plus élevés et tirera donc le GBP/USD vers le bas en fin d'année.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en baisse mardi, après des ventes au détail plus élevées que prévu.

Les données ont augmenté les chances que la Fed maintienne les taux à des niveaux élevés pour plus longtemps et ont renforcé le billet vert, exerçant une pression sur les monnaies plus risquées, en particulier les dollars australien et néo-zélandais, a déclaré Tina Teng, analyste des marchés chez CMC Markets APAC & Canada.

Le pétrole brut américain était en baisse de 0,36 % à 80,7 dollars le baril, tandis que le Brent a baissé de 0,35 % à 84,59 dollars le baril.

L'or au comptant était en hausse de 0,14% à environ 1 904,2 dollars l'once.