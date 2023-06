Les actions asiatiques ont connu leur pire semaine depuis trois mois vendredi, alors qu'une série de chiffres d'inflation plus élevés que prévu et de surprises de la part des banques centrales ont rendu les investisseurs nerveux quant aux conséquences économiques de la maîtrise de l'emballement des prix.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,7 % et est en baisse de 3,6 % pour la semaine, la pire depuis le mois de mars. Les échanges ont été allégés par un jour férié en Chine. Les actions de Hong Kong sont revenues d'une pause avec une baisse de 1,4 %.

Le Nikkei japonais a chuté de 1 %, l'inflation de base au Japon ayant atteint son rythme le plus rapide en plus de quarante ans.

Dans la foulée de la stagnation des données sur l'inflation britannique, cette nouvelle a déclenché une vague d'aversion pour le risque, a déclaré Wong Kok Hoong, responsable des ventes d'actions à la Maybank à Singapour. Le Nikkei devrait mettre fin à une série de dix semaines de hausse avec une baisse hebdomadaire de 2,4 %.

Wall Street a enregistré des gains au cours de la nuit, mais les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 0,4 % vendredi.

La nuit dernière, les banques centrales de Grande-Bretagne et de Norvège ont procédé à des augmentations de 50 points de base. La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a surpris les marchés par ses perspectives optimistes et les banques centrales d'Australie et du Canada ont procédé à des hausses inattendues.

Le relèvement de la Banque d'Angleterre à 5 %, dans un contexte d'inflation galopante et de salaires étonnamment élevés, n'a provoqué qu'un bref sursaut de la livre sterling, avant qu'elle ne retombe en même temps que les rendements des obligations d'État, les investisseurs craignant qu'un resserrement n'entraîne des conséquences économiques néfastes.

"L'étroitesse du marché du travail au Royaume-Uni, compte tenu de son économie de services à forte intensité de main-d'œuvre, s'avère de plus en plus problématique et illustre le risque dans d'autres économies avancées", a déclaré Henry Russell, économiste chez ANZ, dans une note.

"Bien que les mouvements de taux et de change aient été limités, il semble que l'on s'attende à un nouveau resserrement dans l'hémisphère nord", a-t-il ajouté.

Le dollar américain a progressé vendredi et s'apprêtait à réaliser sa meilleure performance hebdomadaire depuis un mois. Le dollar australien, qui est sensible aux prix des matières premières et à la croissance chinoise, a chuté de 0,5 % à 0,6724 $ et a perdu plus de 2 % sur la semaine.

Les marchés terrestres étant fermés, le yuan offshore a accentué ses pertes récentes et a chuté à un nouveau creux de sept mois de 7,2225 pour un dollar.

M. Wong, de la Maybank, a déclaré que le marché ne croyait pas aux promesses de relance faites depuis une semaine pour soutenir la reprise post-pandémique de la Chine, qui est au point mort. "Le sentiment est faible", a-t-il déclaré.

Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor américain ont été vendus cette nuit lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé que de nouvelles hausses de taux étaient probables. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont augmenté de 9 points de base pour atteindre 4,8 % au cours de la nuit et sont restés stables à 4,7888 % en Asie vendredi.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont augmenté de 7,6 points de base au cours de la nuit et se sont maintenus à 3,7849 % vendredi. La perspective de taux plus élevés a touché l'or, qui ne verse aucun revenu, et les prix au comptant ont chuté à leur plus bas niveau en trois mois, à 1 910 dollars l'once.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont connu leur pire semaine depuis près de deux mois et ont chuté de 0,5 % pour atteindre 73,79 dollars le baril.

Plus tard dans la journée de vendredi, les enquêtes sur l'indice des directeurs d'achat sont attendues en Europe, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et les chiffres des ventes au détail britanniques devraient montrer un retour en arrière.