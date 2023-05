Les actions asiatiques et les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté lundi, soutenus par l'accord du week-end entre le président américain Joe Biden et le républicain du Congrès Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette du gouvernement, mettant fin à une impasse de plusieurs mois et à l'angoisse des investisseurs.

Après des semaines de négociations, MM. McCarthy et Biden ont conclu un accord samedi en fin de journée pour éviter un défaut de paiement déstabilisant sur le plan économique, en suspendant le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'en 2025. L'accord doit maintenant être adopté par le Congrès, qui est très divisé.

Les nouvelles positives ont fait grimper les contrats à terme du S&P 500 de 0,4 % dans les premiers échanges, tandis que les contrats à terme du Nasdaq se sont raffermis de 0,6 %. Le Nikkei a bondi de 1,9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 33 ans et les actions australiennes, fortement axées sur les ressources, ont gagné 0,6 %.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 0,3 %.

"Les marchés asiatiques devraient commencer la semaine du bon pied, mais pour les marchés boursiers américains... les contrats à terme ont ouvert plus fort ce matin, mais nous avons besoin de voir l'accord passé pour la prochaine étape de hausse", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Oui, nous aurons un rallye de soulagement à court terme, mais ensuite nous devrons commencer à penser à la réunion du FOMC de juin, à l'inflation qui sera plus forte que prévu et à l'argent qui sera drainé hors des marchés (d'actions).

Les bons du Trésor américain n'ont pas été négociés en Asie lundi, en raison des vacances du Memorial Day, tandis que les contrats à terme sont restés globalement stables. Le rendement implicite des contrats à dix ans était de 3,84 %.

Vendredi, la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - est apparue plus élevée que prévu, les marchés penchant désormais pour une hausse d'un quart de point de la Fed le mois prochain et voyant les taux rester inchangés pour le reste de l'année....

En Turquie, la lire a oscillé à 20,04 contre le dollar, juste un peu au-dessus de son record de 20,06 atteint vendredi, après que le président Tayyip Erdogan ait décroché la victoire à l'élection présidentielle du pays, prolongeant son règne de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.

Ailleurs sur les marchés des devises, le Dollar Index - une mesure du billet vert par rapport à ses principaux pairs - était solidement placé à 104,26, proche d'un plus haut de deux mois atteint vendredi.

Le yen a chuté à un nouveau plus bas de six mois de 140,89 pour un dollar dans les premiers échanges, l'euro a maintenu des pertes autour d'un plus bas de deux mois de 1,0721 $ et l'Aussie a oscillé à 0,6527 $, juste un peu au-dessus d'un plus bas de six mois atteint vendredi.

Les prix du pétrole ont augmenté tôt lundi. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 39 cents, soit 0,5%, pour atteindre 77,34 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain était à 73,12 dollars le baril, en hausse de 45 cents, soit 0,6%.

Le prix de l'or était en baisse de 0,1% à 1 943,69 dollars l'once.