La plupart des marchés boursiers de l'Asie-Pacifique se sont renforcés mercredi, les attentes concernant les mesures de relance de la Chine et les gains enregistrés à Wall street ayant stimulé l'humeur.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné 0,7% dans la matinée.

L'indice de référence des actions chinoises a augmenté de 0,3 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,2 %.

Mardi, la Chine aurait demandé aux plus grandes banques de réduire les taux de dépôt afin de stimuler l'économie. La spéculation d'un soutien politique au secteur immobilier en difficulté a fait grimper ces actions au cours de la semaine dernière.

Le Japon a fait figure d'exception, le Nikkei perdant 1,1 % après avoir atteint mardi son plus haut niveau en 33 ans.

"Dans l'ensemble, les actifs se portent plutôt bien", a déclaré Yuting Shao, stratège macroéconomique chez State Street Global Markets.

"L'incertitude sur le plafond de la dette américaine a été levée et l'espoir que la Chine apporte une aide supplémentaire à l'économie est également un bon signe pour le marché.

L'indice américain S&P 500 a terminé en hausse mardi, continuant à bénéficier du renforcement des paris selon lesquels la Réserve fédérale maintiendra ses taux d'intérêt lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a légèrement baissé à environ 4,5 % à Tokyo, par rapport à la clôture de mardi à 4,516 %. Le rendement des bons à 10 ans a glissé à environ 3,67%.

Le Dollar Index a baissé de 0,04% à 104,03.

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai à 0,6690 $, prolongeant un rallye après une augmentation des taux de la banque centrale mardi.

Les prix du pétrole se sont stabilisés mercredi après les pertes de la session précédente, les inquiétudes sur la demande dues au ralentissement de la croissance économique mondiale étant compensées par les attentes d'une offre mondiale plus restreinte suite à l'engagement de l'Arabie Saoudite d'intensifier les réductions de production.

Le pétrole brut américain est resté stable à 71,74 dollars le baril. Le pétrole Brent s'est replié à 76,25 dollars le baril.

L'or a légèrement augmenté, s'échangeant à 1 965,19 dollars l'once.

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, s'échangeait à environ 27 000 dollars, consolidant après un fort rebond dans la nuit à partir de 25 350 dollars.

Le jeton a été un bénéficiaire paradoxal d'une répression de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur les échanges de cryptomonnaies, et de la classification des jetons, y compris Solana, Cardano et Polygon, en tant que valeurs mobilières.

"La SEC rend la vie presque impossible à plusieurs altcoins", a déclaré Ed Moya, analyste principal de marché chez Oanda.

"Et cela pousse en fait certains traders de crypto-monnaies à revenir vers le bitcoin".