Les actions asiatiques ont augmenté et la livre sterling a chuté jeudi, le ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni ayant stimulé l'appétit pour le risque avant les réunions des banques centrales la semaine prochaine, tandis que les résultats décevants de Netflix et Tesla ont fait baisser les contrats à terme américains.

Pendant ce temps, le yuan chinois s'est envolé après que les autorités aient modifié les règles de financement transfrontalier et que les principales banques d'État aient vendu des dollars dans le but, selon les analystes, de soutenir la monnaie.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,53%, sur le point de mettre fin à une série de trois jours de pertes. Le Nikkei japonais a glissé de 0,93%.

Les actions chinoises ont été sous pression ces dernières semaines, les données économiques médiocres ayant pesé sur le sentiment, les investisseurs attendant des mesures de stimulation significatives pour relancer la reprise post-pandémique du pays.

Jeudi, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong gagnait 0,3 %.

Mercredi, la Chine s'est engagée à rendre l'économie privée "plus grande, meilleure et plus forte" grâce à une série de mesures politiques destinées à aider les entreprises privées.

Le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne a baissé plus que prévu en juin pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an, à 7,9 %, selon des données publiées mercredi, les marchés réduisant les attentes de nouvelles hausses de taux agressives de la part de la Banque d'Angleterre.

La livre sterling a atteint 1,2959 $, en hausse de 0,17 % sur la journée, après avoir chuté de 0,7 % au cours de la nuit.

La Banque d'Angleterre devrait se réunir au cours de la première semaine d'août, mais avant cela, les réunions des banques centrales au Japon, en Europe et aux États-Unis retiendront probablement l'attention des investisseurs.

Les traders et les analystes s'attendent à ce que la Banque centrale européenne augmente son taux de référence de 25 points de base, mais la suite est sujette à débat en raison du récent ton dovish adopté par les décideurs politiques de la banque centrale.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré cette semaine qu'il restait encore du chemin à parcourir pour atteindre de manière durable et stable l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la banque centrale, ce qui a mis fin aux spéculations sur un changement de politique de type "hawkish" la semaine prochaine.

Les marchés semblent beaucoup plus certains des prochaines étapes de la Réserve fédérale, les traders s'attendant à une augmentation de 25 points de base, mais rien de plus par la suite.

"Les investisseurs sont de plus en plus convaincus que le pic d'inflation est définitivement derrière nous, tout comme les attentes selon lesquelles le cycle actuel de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine sera enfin terminé" après la réunion de la semaine prochaine, a déclaré Saira Malik, Chief Investment Officer de Nuveen.

"Les haussiers pourraient se faire surprendre par des fissures dans l'économie et les bénéfices des entreprises", a averti Mme Malik.

Au cours de la nuit, l'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont légèrement augmenté, l'indice Dow Jones enregistrant sa huitième journée consécutive de hausse.

Mais les contrats à terme ont chuté dans les échanges asiatiques, avec des contrats à terme E-mini pour le S&P 500 en baisse de 0,15 % et des contrats à terme Nasdaq en baisse de 0,44 % après les résultats du géant du streaming Netflix et du fabricant de véhicules électriques Tesla.

Netflix a déçu Wall Street mercredi avec un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux estimations des analystes, tandis que Tesla a annoncé une marge brute automobile trimestrielle conforme aux estimations de Wall Street, bien qu'elle soit très éloignée de celle de l'année précédente.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a indiqué qu'il réduirait à nouveau les prix des véhicules électriques, alors même que la guerre des prix qu'il mène contre ses rivaux constructeurs automobiles réduit les marges de l'entreprise.

Les investisseurs attendront les résultats du fabricant de puces taïwanais TSMC plus tard dans la journée.

Sur le marché des devises, le yuan onshore a bondi après que la banque centrale a assoupli une règle de financement transfrontalier, permettant ainsi aux entreprises nationales de lever plus facilement des fonds sur les marchés étrangers et d'atténuer la pression à la dépréciation du yuan.

Le dollar australien a augmenté de 0,86 % pour atteindre 0,683 $ après la publication de données solides sur l'emploi dans le pays.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,32% à 139,23 pour un dollar, tandis que l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,209%.

Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté de 1,4 % pour atteindre leur plus haut niveau en trois semaines, en raison des attentes croissantes selon lesquelles une attaque sur les ports ukrainiens après le retrait de la Russie d'un accord d'exportation sur la mer Noire aurait un impact à plus long terme sur l'offre mondiale.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,11 % à 75,27 dollars le baril et le Brent était à 79,62 dollars, en hausse de 0,2 % sur la journée.