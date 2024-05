Plusieurs indices boursiers asiatiques ont chuté jeudi, les marchés digérant les implications des décideurs politiques des principales économies qui préfèrent adopter une approche patiente de l'assouplissement monétaire dans un contexte d'inflation stagnante.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a perdu 0,57%. L'indice australien S&P/ASX 200 a été l'un des plus grands perdants, chutant de 0,8 %, également affecté par le recul des prix de certaines matières premières.

Les tensions géopolitiques ont également rendu les investisseurs nerveux, l'armée chinoise ayant entamé deux jours d'exercices de "punition" dans cinq zones autour de Taïwan, quelques jours seulement après l'entrée en fonction du nouveau président de Taïwan, Lai Ching-te. Mais le marché boursier taïwanais n'a pas été trop perturbé et a progressé de 0,3 %.

Un compte-rendu plus optimiste que prévu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, une inflation élevée au Royaume-Uni et une évaluation sévère des problèmes d'inflation en Nouvelle-Zélande par la banque centrale du pays ont poussé les investisseurs à réduire leurs paris sur le rythme et l'ampleur des baisses de taux attendues cette année.

"Une chose intéressante à retenir des dernières 24 heures est l'incertitude des banques centrales quant aux paramètres de la politique et aux niveaux des taux d'intérêt, et où ils doivent potentiellement rester, afin de maîtriser l'inflation", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Cela crée de l'incertitude du point de vue de la politique, mais aussi, bien sûr, du point de vue du marché.

Les contrats à terme américains ont reçu un coup de pouce précoce après que Nvidia, la coqueluche de l'intelligence artificielle, ait annoncé des revenus trimestriels supérieurs aux estimations après la cloche mercredi, ce qui a fait bondir ses actions de 5,9 % dans les échanges prolongés.

Les contrats à terme du S&P 500 ont ajouté 0,3 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont gagné 0,57 % dans les échanges asiatiques.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,6 %, bénéficiant du soutien d'un yen plus faible qui a atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois semaines. Le yen a atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois semaines. Il était à 156,85 pour un dollar.

La livre sterling et le kiwi se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux en deux mois et ont atteint respectivement 1,2721 $ et 0,6102 $.

Les données de mercredi ont montré que l'inflation en Grande-Bretagne a diminué moins que prévu et qu'une mesure clé des prix a à peine baissé, incitant les investisseurs à retirer leurs paris sur une réduction des taux de la Banque d'Angleterre le mois prochain.

Plus tôt dans la journée, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a pris les marchés à contre-pied en annonçant qu'il était peu probable qu'elle réduise ses taux avant 2025, à l'issue de sa réunion de politique monétaire au cours de laquelle elle a maintenu son taux d'escompte comme prévu.

"Il y a encore du pain sur la planche pour ramener l'inflation annuelle de l'IPC au point médian de l'objectif de 2 % de manière opportune et durable, et il est donc peu probable que la politique monétaire soit assouplie cette année", a déclaré Kelly Eckhold, économiste en chef de Westpac pour la Nouvelle-Zélande.

"Notre point de vue de base reste que le premier assouplissement de 25 points de base de la politique monétaire aura lieu en février de l'année prochaine, suivi d'une série de réductions progressives (une fois par trimestre) de 25 points de base qui finiront par abaisser le TOC à environ 3,75 % en 2026."

Ailleurs en Asie, l'indice Hang Seng de Hong Kong s'est heurté à des prises de bénéfices et a chuté de 1,5 %, après avoir atteint un sommet de plus de neuf mois au début de la semaine.

L'indice chinois des valeurs vedettes a reculé de 0,3 %.

L'or a reculé de 0,25 % à 2 372,28 dollars l'once, loin de son record de 2 449,89 dollars atteint lundi, la perspective de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs ayant fait perdre un peu d'éclat au métal jaune.

Les prix du pétrole ont également baissé, le brent reculant de 0,82 % à 81,23 dollars le baril, tandis que le brut américain reculait de 0,9 % à 76,87 dollars le baril.