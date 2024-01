Les actions asiatiques ont glissé dans le rouge lundi, les actions chinoises prolongeant leur récent recul, et les investisseurs se préparant aux données sur l'inflation américaine et à la saison des rapports d'entreprise où des résultats solides sont nécessaires pour justifier des valorisations élevées.

Les tensions géopolitiques étaient également à l'ordre du jour, les perturbations en mer Rouge augmentant les coûts de transport en Europe, tandis que le conflit entre Israël et le Hamas menaçait de s'étendre au Liban.

Des nouvelles plus prometteuses sont parvenues de Washington, où les chefs de file du Congrès américain se sont mis d'accord sur un accord de dépenses de 1,6 trillion de dollars visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement.

Les premiers gains ont été rapidement effacés et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a perdu encore 0,84 %, après avoir reculé de 2,5 % la semaine dernière.

Les actions et la monnaie thaïlandaises ont toutes deux chuté après que le premier ministre du pays a déclaré qu'il s'entretiendrait avec le gouverneur de la banque centrale au sujet d'une réduction des taux.

Le Nikkei japonais était fermé pour cause de vacances, mais les contrats à terme se négociaient à 33 400, contre 33 377 à la clôture de vendredi. L'indice a été soutenu par une baisse du yen alors que le dollar a bénéficié d'un large rebond.

Les valeurs chinoises ont perdu 1,1 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis cinq ans, après avoir perdu près de 3 % la semaine dernière.

L'humeur maussade s'est propagée aux contrats à terme EUROSTOXX 50 qui ont baissé de 0,2 %, tout comme les contrats à terme FTSE. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux en baisse d'environ 0,1 %.

Le S&P 500 a perdu 1,5 % la semaine dernière, mettant fin à une série de neuf semaines de hausse, la plus longue depuis 1989. La hausse de 24 % de l'indice l'année dernière signifie que les valorisations sont un peu tendues et que la saison des résultats sera déterminante.

Les grandes banques, dont JPMorgan Chase et Citigroup , commenceront à publier leurs résultats vendredi, avec l'espoir d'une hausse des bénéfices.

Le consensus prévoit que les bénéfices du S&P 500 ont augmenté de 3 % sur l'année, et Goldman Sachs voit des risques d'un résultat encore plus élevé.

"La barre avant les résultats du quatrième trimestre est plus haute que lors des derniers trimestres, mais nous nous attendons à ce que les entreprises du S&P 500, dans l'ensemble, dépassent les prévisions des analystes", a déclaré Goldman dans une note.

"Notre prévision de base pour 2024 est que les bénéfices par action du S&P 500 augmentent de 5 % d'une année sur l'autre, et nous voyons un potentiel de hausse dû à une croissance économique américaine plus forte, à des taux d'intérêt plus bas et à un dollar plus faible."

L'IPC EN LIGNE DE MIRE

Les contrats à terme tablent sur une baisse des taux américains d'environ 136 points de base l'année prochaine, alors que la Réserve fédérale prévoit 75 points de base.

La probabilité d'un changement dès le mois de mars a été quelque peu réduite à un niveau toujours élevé de 64 %, et cela changera probablement à nouveau en fonction du rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis de jeudi.

Selon les prévisions, l'IPC de base devrait augmenter de 0,2 % en décembre, ramenant l'inflation annuelle à 3,8 % et à son niveau le plus bas depuis la mi-2021.

Les analystes de Valeurs Mobilières TD prévoient une augmentation de seulement 0,1 % en raison d'une forte poussée des prix des voitures d'occasion et d'un ralentissement des loyers.

Au moins quatre intervenants de la Fed sont prévus cette semaine pour présenter leurs perspectives, le président de la Fed de New York, John Williams, étant susceptible d'être le plus influent.

Les données sur l'inflation en Chine et à Tokyo sont également attendues cette semaine, les analystes s'attendant à ce que la déflation s'atténue quelque peu en Chine.

Sur les marchés des devises, le dollar a cédé une partie de ses gains récents pour s'établir à 144,37 yens, après avoir grimpé de 2,5 % la semaine dernière à partir de 140,80.

L'euro est resté pratiquement stable à 1,0936 dollar, après avoir perdu 0,9 % la semaine dernière.

La hausse du dollar a été un vent contraire pour l'or, qui a reculé de 0,5 % à 2 036 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont perdu leurs gains initiaux et ont baissé, les réductions de prix de l'Arabie Saoudite ayant compensé le risque de perturbations de l'approvisionnement dans la mer Rouge.

Le Brent a perdu 83 cents à 77,93 dollars le baril, tandis que le brut américain a chuté de 84 cents à 72,97 dollars le baril.